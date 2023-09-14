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        Haberler Gündem Eğitim Galyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Galyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Galyum nedir, nerelerde kullanılır? Galyum kullanım alanları, özellikleri ve simgesi

        Elimize aldığımızda cıva gibi eriyen bir forma bürünen galyum elementi bir geçiş sonrası metaldir. Geçiş sonrası elementler geçiş elementleri ile metal olmayanlar arasında yer alır. Bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak bir yapıya sahip olan element oksidasyon sebebiyle mavisimsi bir renge sahiptir. Galyum nedir, nerelerde kullanılır? Galyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 17:35 Güncelleme: 14.09.2023 - 17:35
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        Galyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Yutmadığınız sürece insan vücudu üzerine herhangi bir zararı bulunmayan element, internet üzerindeki "alüminyum eritme" videolarının başkahramanıdır. Element, 1875 yılında Paul-Emile Lecoq de Boisbaudran tarafından Paris'te keşfedilmiştir. Galyum nedir? Nerelerde kullanılır? Galyum simgesi ve sembolü nedir? Galyum periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Galyum Nedir?

        Saf bir galyum parlak ve gümüş renkli cama parçalarına benzemektedir. Metal ya da cam konteynerlerde dondurularak depo edilmektedir. Doğada saf halde bulunmaz ve kolay elde edilir. Galyum nitrit ve galyum arsenik en çok kullanılan bileşikleridir. Galyum, adını Latincede Fransa anlamına gelen "Gallia" kelimesinden almıştır. Element asit ve alkalilerle reaksiyona girerek bu maddeler içerisinde çözünür. Element ile ilgili tartışma konularının başında nükleer silah yapımında tercih edilmesi ve çevre kirliliğine sebebiyet vermesi gelmektedir. Bazı nükleer bomba çukurlarını bir arada tutmak için elementten yararlanılır.

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        Galyum Nerelerde Kullanılır?

        Birçok teknolojik üründe kullanılan galyum, gelecek çığır açabilecek buluşların kaynağı olarak gösteriliyor.

        Galyum; CD-DVD çalarlar ve optik sürücülerin yapımında kullanılan bir elementtir. Yarı iletkenlerin üretiminde ve kızılötesi alıcılarda da tercih edilmektedir. Elektronik endüstrisinde kullanımı ön plana çıkmaktadır. Led ışıklarda, güneş panellerinde, blu-ray teknolojisinde de elementten yararlanılmaktadır. Yüksek kaynama noktasına sahip olduğundan dolayı termometrelerde de kullanılmaktadır. Galyum nitrit ise; bilişim ve iletişim teknolojileri, savunma, askeri teknoloji, havacılık ve enerji dağıtım sistemlerinde kullanılmaktadır. Gelecekte galyum nitrit temelli cihazların teknolojide baş aktör olacağı ön görülmektedir. Radyoaktif izotop Ga-67, vücuttaki iltihap ya da kanseri araştırmak için nükleer bir tıp testi olarak kullanılır.

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        Galyum Simgesi

        Elementin simgesi “Ga” harfleriyle temsil edilmektedir. Ağırlıklı olarak elektronikte kullanılan element, silikona benzer bir yapıya sahiptir. Toksik özelliği bulunmayan elementin bilinen herhangi bir biyolojik rolü de yoktur.

        Galyum Sembolü

        “Ga” sembolüyle ifade edilen element; diaspor, sfalerit, germanit, boksit ve kömür minerallerinde eser miktarda bulunmaktadır. Galyum, alüminyum başta olmak üzere pek çok metali kırılganlaştırmaktadır. Alüminyumu tıpkı bir kâğıt gibi kırılganlaştırır. Böylelikle alüminyum yüzeyi parmağınızla kırıp koparabilirsiniz.

        Galyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 4. periyodunun 13. grubunda yer alan elementin atom numarası 31'dir. Galyum elementi nadir bulunan elementler sınıflandırılması içinde yer alır. Bu sebeple rezervleri ve üretimi sınırlıdır. Galyumun kullanım alanlarının kısıtlı olması üretimi de sınırlı kılmaktadır. Dünya genelinde yıllık 200 ton civarı galyum üretiminin olduğu tahmin edilmektedir. 2030 yılında bu üretimin 600 tona ulaşacağı öngörülmektedir.

        Galyum Kullanım Alanları

        Galyum ve bileşiklerinin kullanıldığı alanlar şunlardır:

        • Cep telefonları
        • Dokunmatik anahtarlar
        • Mikrodalga fırınlar
        • Basınç sensörleri
        • Kızılötesi ışın kullanan cihazlar
        • Aynalar
        • Porselen ve camlar
        • Nükleer reaktörler
        • Elektrikli otomobiller
        • Askeri radarlar
        • Enerji nakil hatları
        • Endüstriyel cihazlar

        Galyum Özellikleri

        • Erime noktası 29,8 derece, kaynama noktası 2204 derecedir.
        • Kimyasal özellikler bakımından alüminyuma benzerlik gösterir.
        • Arsenit ile galyum elementi birleştiğinde elektrik akımını lazer ışığına çevirir.
        • Erime noktası oldukça düşüktür; bu sebeple insan elinde kolaylıkla eriyebilir.
        • Cıvadan daha yüksek sıcaklıklara dayanabilir. Ayrıca cıva gibi toksik değildir.
        • Uydular ve Mars gezici görevleri gibi uzay uygulamalarında güç sağlamak için tercih edilir.
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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