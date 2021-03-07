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HaberlerTelevizyonArıza 25. bölüm tanıtım! İhtiyar büyük sırrını açıklıyor!
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İhtiyar büyük sırrını açıklıyor!

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 25. bölümünde zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, "Ali Rıza benim oğlum!" der. Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

Arıza 25. bölüm tanıtım! İhtiyar büyük sırrını açıklıyor!
İhtiyar büyük sırrını açıklıyor!
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HABERTURK.COM

Arıza'nın bu akşam ekrana gelecek 25. bölümünde zorlu rakibini yenen Ali Rıza; Selim'e ulaşarak Balaban'ın ailesi ve kendi babası hakkında yeni bilgiler öğrenir. Mithat, Balaban, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak ise yeni bir plan yaparak, Haşmet ve Ali Rıza'yı dize getirmeyi hedefler.

Haşmet'in Ali Rıza'ya kırgın olduğunu bilen İhtiyar, Haşmet'i karşısına alır ve büyük sırrını açıklar, "Ali Rıza benim oğlum!" der. Ali Rıza ve Mert, Halide'yle birlikte babalarının izini sürmek için babalarının mezar yerine giderler. Mezarlıkta hiç beklemedikleri bir durum ile karşı karşıya kalacaklardır.

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Kemal Burak Alper, Rüzgar Aksoy ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül ve Nursel Köse gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Show TV'de!

İşte Arıza'nın 25. Bölüm Tanıtımları;

Arıza'nın 25. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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