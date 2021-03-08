Arıza'da savaş başladı!

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Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da; konsorsiyum içinde oluşan taraflarla birlikte savaş kendini giderek hissettirmeye başladı. Balaban, Mithat, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak, Haşmet ve Ali Rıza'ya karşı harekete geçti. Gerçeklerin peşine düşen Ali Rıza ise Mert ve Halide ile beraber babasının mezarlığına gitti. Babalarının yaşıyor olma ihtimalini öğrenen Ali Rıza, mezarı açmaya karar verdi.

Mezarlıktayken Balaban'ın adamları tarafından yapılan silahlı saldırı ise korku dolu anlara sahne oldu. Ali Rıza, saldırganları etkisiz hale getirmeyi başarsa da Mert'in vurulmasına engel olamadı. Ağır yaralanan ve kalbi duran Mert'i, Halide hayata döndürmeyi başardı. Diğer tarafta Haşmet Ağa da silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Kurşunların hedefi olan Haşmet Ağa'ya bunu kimin yaptığı merak konusu olurken, nasıl kurtulacağı akıllarda soru işareti bıraktı.

Mert vuruluyor;

Haşmet Ağa vuruluyor;

SOSYAL MEDYA #GEÇMİŞİNPEŞİNDE DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 25. bölümüyle ABC1 20+'da 3.89 izlenme oranı (rating),7.71 izlenme payı (share),AB'de 3.43 izlenme oranı (rating),7.41 izlenme payı (share),Total'de 4.65 izlenme oranı (rating),9.76 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla birlikte #GeçmişinPeşinde etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde kaldı.

ALİ RIZA ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞTI

Ringde zorlu rakibini yenen Ali Rıza, aradığı kişiye ulaşarak babası ve Balaban hakkında bilgiler öğrendi. Balaban'ın bir dayısı olduğunu ve onu sır gibi sakladığını öğrenen Ali Rıza, babasının hala yaşıyor olabileceğini de öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duyduklarından sonra girdiği dövüş kulübünden çıkmaya çalışan Ali Rıza'yı durdurmak ise hiç kolay olmadı. A.Rıza, üzerine saldıran adamları tek tek indirmeyi başardı.

Arıza durdurulamıyor;

İHTİYAR, BÜYÜK SIRRINI AÇIKLADI

İhtiyar'ın konsorsiyumda Ali Rıza'yı savunması dikkat çekmeye başladı. Bu durumdan şüphelenen Haşmet Ağa, nedenini sorunca büyük sırrı öğrendi. İhtiyar, Ali Rıza'nın öz oğlu olduğunu Haşmet Ağa'ya açıkladı. İhtiyar, büyük sırrı finalde Rukiye Hanım'a da açıkladı. Ali Rıza'nın kendi oğlu olduğunu söyleyen İhtiyar, açıkladığı gerçekle Rukiye Hanım'ı şoke etti.

"Ali Rıza benim oğlum!"

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!