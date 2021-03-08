Arıza'da savaş başladı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyonArıza'da savaş başladı! Arıza'da neler olacak?
ABONE OL

Arıza'da savaş başladı!

Show TV'de ekrana gelen, O3 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan ve aksiyon bir an olsun eksik olmadı. Gerçekleşen silahlı saldırılar finalde korku dolu anlara sahne oldu. Ali Rıza, Mert ve Halide mezarlıktayken yapılan saldırıda Mert vuruldu. Haşmet Ağa ise bir manavın önündeyken beklenmedik bir saldırıya maruz kaldı. Kurşunların hedefi olan Haşmet Ağa kurtulabilecek miydi?

Arıza'da savaş başladı! Arıza'da neler olacak?
HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen ve Pazar akşamlarına damga vuran dizisi Arıza'da; konsorsiyum içinde oluşan taraflarla birlikte savaş kendini giderek hissettirmeye başladı. Balaban, Mithat, Burak ve Murat'ın oluşturduğu ittifak, Haşmet ve Ali Rıza'ya karşı harekete geçti. Gerçeklerin peşine düşen Ali Rıza ise Mert ve Halide ile beraber babasının mezarlığına gitti. Babalarının yaşıyor olma ihtimalini öğrenen Ali Rıza, mezarı açmaya karar verdi.

Mezarlıktayken Balaban'ın adamları tarafından yapılan silahlı saldırı ise korku dolu anlara sahne oldu. Ali Rıza, saldırganları etkisiz hale getirmeyi başarsa da Mert'in vurulmasına engel olamadı. Ağır yaralanan ve kalbi duran Mert'i, Halide hayata döndürmeyi başardı. Diğer tarafta Haşmet Ağa da silahlı bir saldırıya maruz kaldı. Kurşunların hedefi olan Haşmet Ağa'ya bunu kimin yaptığı merak konusu olurken, nasıl kurtulacağı akıllarda soru işareti bıraktı.

Mert vuruluyor;

Haşmet Ağa vuruluyor;

SOSYAL MEDYA #GEÇMİŞİNPEŞİNDE DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 25. bölümüyle ABC1 20+'da 3.89 izlenme oranı (rating),7.71 izlenme payı (share),AB'de 3.43 izlenme oranı (rating),7.41 izlenme payı (share),Total'de 4.65 izlenme oranı (rating),9.76 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla birlikte #GeçmişinPeşinde etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde kaldı.

ALİ RIZA ÖNEMLİ BİLGİLERE ULAŞTI

Ringde zorlu rakibini yenen Ali Rıza, aradığı kişiye ulaşarak babası ve Balaban hakkında bilgiler öğrendi. Balaban'ın bir dayısı olduğunu ve onu sır gibi sakladığını öğrenen Ali Rıza, babasının hala yaşıyor olabileceğini de öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Duyduklarından sonra girdiği dövüş kulübünden çıkmaya çalışan Ali Rıza'yı durdurmak ise hiç kolay olmadı. A.Rıza, üzerine saldıran adamları tek tek indirmeyi başardı.

Arıza durdurulamıyor;

İHTİYAR, BÜYÜK SIRRINI AÇIKLADI

İhtiyar'ın konsorsiyumda Ali Rıza'yı savunması dikkat çekmeye başladı. Bu durumdan şüphelenen Haşmet Ağa, nedenini sorunca büyük sırrı öğrendi. İhtiyar, Ali Rıza'nın öz oğlu olduğunu Haşmet Ağa'ya açıkladı. İhtiyar, büyük sırrı finalde Rukiye Hanım'a da açıkladı. Ali Rıza'nın kendi oğlu olduğunu söyleyen İhtiyar, açıkladığı gerçekle Rukiye Hanım'ı şoke etti.

"Ali Rıza benim oğlum!"

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çukur 4. sezon 27. bölüm tanıtım! Yamaç ile Amca arasındaki savaş belirginleşiyor!
TELEVİZYONYamaç ile Amca arasındaki savaş belirginleşiyor!
7 Mart Reyting sonuçları 2021 Pazar... Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Pazar reytingleri
TELEVİZYON7 Mart reyting sonuçları açıklandı
Arıza 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza 25. son bölüm izle
TELEVİZYONArıza yeni fragman yayınlandı mı?
Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kefaret 15. son bölüm
TELEVİZYONKefaret yeni fragman yayınlandı!
Hercai 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hercai 62. son bölüm
TELEVİZYONHercai yeni fragman yayınlandı mı?
Survivor eleme adayı 7 Mart 2021: Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?
TELEVİZYONSurvivor eleme adayı kim oldu?
Teşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat ilk bölüm
TELEVİZYONTeşkilat 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
Alev Alev 18. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte Alev Alev 18. yeni bölüm fragmanı izle
TELEVİZYONAlev Alev'in 18. bölüm fragmanı yayınlandı
Teşkilat oyuncuları: Teşkilat dizi oyuncuları kimler, isimleri ne? Teşkilat nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONTeşkilat dizisi bu akşam başlıyor!
Kefaret oyuncuları kim? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlandı?
TELEVİZYONKefaret oyuncuları kimler?