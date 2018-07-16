Maradona, görüşmede "Ben Filistinliyim" diyerek, Filistin'in haklı davasının yanında olduğunu belirtti. Maradona, Filistin davasıyla olan dayanışmasını sosyal medya hesabından Abbas ile paylaştığı fotoğrafla da ifade etti. Maradona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu adam Filistin için barış istiyor. Başkan Mahmud Abbas'ın devleti ve hakkı var" ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Rusya’ya 3 günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Dünya Kupası öncesinde de 9 Haziran'da oynanması beklenen Arjantin ile İsrail arasındaki hazırlık maçı iptal edilmiş, Filistinliler özellikle Messi'ye maça çıkmama çağrısında bulunmuş, bazı Arjantinli futbolcular da İsrail'e gitmemenin doğru olduğu yönünde açıklamada bulunmuşlardı.

Ünlü oyuncu Natalie Portman da geçtiğimiz ay kendisine İsrail tarafından verilecek olan ödülü almayı reddetmiş, "Son siyasi gelişmelerden sonra İsrail'de halka açık gerçekleşecek herhangi bir davette rahat hissedemeyeceğim. Katılmamayı tercih ettim, çünkü törende bir konuşma yapacak olan Binyamin Netanyahu'yu desteklemeyi istemedim" şeklinde açıklama yapmıştı.