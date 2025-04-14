Toplamda 300 bin lira para ödülünün dağıtıldığı boğa güreşlerinin en prestijli kategorisi olan baş boğada birincilik Uğur Taşçı’ya ait boğanın oldu. Başaltı kategorisinde ise şampiyonluk Kenan Aksu’nun boğasına gitti. Kategorisinde birinci olan boğa sahipleri 50'şer bin lira para ödülü ile ödüllendirildi.