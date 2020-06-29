Reuters

Aselsan çıkarılmış sermayesinin yüzde 100'ü oranında bedelsiz payın, pay sahiplerine temettü olarak dağıtılması kararı aldı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimizin 2 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus olarak aşmak suretiyle, şirketimizin 1.14 milyar TL olan çıkarılmış sermayesinin, geçmiş yıllar kârlarından karşılanacak 1.14 milyar TL'lik artış ile 2.28 milyar TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada artırılacak 1.14 milyar TL'lik sermayeyi temsilen ihraç edilecek 605.5 milyon TL nominal değerli (A) grubu ve 534.5 milyon TL nominal değerli (B) grubu nama yazılı bedelsiz payların pay sahiplerine dağıtılmasına karar verildiği ifade edildi.