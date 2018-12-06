Asgari ücret zam oranı, bugün çalışan temsilcileri ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında başlayacak olan toplantılar neticesinde belli olacak. Asgari ücret 2019 zammı ile ilgili en çok konuşulan oranlar arasında yüzde 20 ve yüzde 25 ihtimalleri öne çıkıyor. Ancak zam oranı bu tahminlerin altında veya üzerinde olabilir. Kesin zam miktarı pazarlıklar sonucunda belli olacak. Öte yandan yüzde 20 ve yüzde 25 senaryolarına göre olası zam miktarlarını sizler için derledik. İşte tahmini asgari ücret zam oranları...

ASGARİ ÜCRET 2019 TAHMİNİ ZAM ORANI

Asgari ücret 2019 zam pazarlıkları enflasyon tahminleri çevresinde gerçekleşiyor. Bu nedenle iki ihtimal öne çıkıyor. Bu ihtimallerden biri yüzde 20, diğeri ise yüzde 25 zam senaryosu... Ancak yapılacak zam bu rakamların altında veya üzerinde de olabilir. Her ne kadar kesinlik kazanmasa da tahmini asgari ücret 2019 zam miktarı bu yüzdeler üzerinden belirleniyor.

İşte Asgari ücret 2019 tahmini zam oranları:

GERÇEKLEŞEN ENFLASYON MU, HEDEF ENFLASYON MU?



Asgari ücret tespitinde en büyük tartışma, artış oranı belirlenirken gerçekleşen enflasyonun mu, yoksa hedef enflasyonun mu dikkate alınacağı konusunda yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayında yıllık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışını yüzde 25.24 olarak açıkladı. Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunda 2018 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 23.5, 2019 yılı tahmini ise yüzde 15.2 oldu.



Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) ise 2018 yılı enflasyon beklentisi yüzde 20.8, 2019 hedefi ise yüzde 15.9 olarak belirlendi.

2008-2018 yılları arasındaki son on yıllık dönemde asgari ücrette, 2009 yılı hariç genellikle bir önceki yıl gerçekleşen enflasyonun üzerinde artış yapıldı. Asgari ücretin, 2018 yılında gerçekleşmesi beklenen enflasyon dikkate alınırsa yüzde 20-25 aralığında, 2019 enflasyon hedefi dikkate alınırsa yüzde 20’nin altında artırılması söz konusu olabilir.

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