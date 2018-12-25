Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat 10.00'da toplandı. Bugün ki toplantıda asgari ücret tespiti ypaılacak. Yani "2019 yılında asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu cevabını bulmuş olacak. Son kez toplanan asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrası, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti açılayacak.
Öte yandan TÜİK ve Türk-İş asgari ücret ile ilgili raporlarını açıkladı. TÜİK ve Türk-İş tarafından açıklanan iki raporun ortak yönü ise asgari ücret ile ilgili ortaya atılan rakam... TÜİK ve Türk-İş'in teklifleri 2 bin liranın üzerinde...
TÜRK - İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET TALEBİ
Türk-İş yeni asgari ücret belirlenirken öncelikle geçim şartlarının temel alınmasını istiyor. Ayrıca, asgari ücret görüşmelerine 2 bin liranın üzerinde başlanılmasını, bu rakama enflasyon oranındaki artışın yanında refah payının da eklenmesini talep ediyor. Asgari ücretin vergi dışı tutulmasını da savunan Türk-İş, net ücrette 2 bin liranın altındaki her teklife kapılarını kapatıyor.
TÜİK'İN ÖNERDİĞİ RAKAM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), asgari ücret alan milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren raporunu Asgari Ücret Komisyonu’na sundu. TÜİK’in raporunda, asgari ücret hesabında esas olan, ağır işler için bir işçiye gereken aylık minimum tutar 2 bin 213 TL 40 kuruş olarak belirlendi.
TİSK'TEN TÜİK VE TÜRK-İŞ'İN TALEPLERİNE KARŞI ELEŞTİRİ
Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere de değinen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.
Türk-İş ve TÜİK'in raporlarının yanısıra uzmanlar enflasyon verilerini göz önünde bulundurarak tahmini asgari ücret tahminlerini açıkladılar bu hesaplamalar yapılırken yüzde 20 ve 25 zam ihtimali üzerinde duruldu. Ancak üzerinde en çok durulan asgari ücret tahmini zam oranı yüzde 20 oldu.
SON TOPLANTI BUGÜN
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 6 Aralık'ta Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İkinci toplantı 13 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret için üçüncü toplantı 20 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapıldı. Bugün yapılan toplantı sonrası asgari ücret 2019 belli olmuş olacak.
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