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TİSK'TEN TÜİK VE TÜRK-İŞ'İN TALEPLERİNE KARŞI ELEŞTİRİ

Asgari ücretin 2 bin liranın üzerinde olması yönündeki taleplere de değinen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Kudret Önen, "Bu tür taleplerin 'Yeni Ekonomik Program' içinde yer alan enflasyon ve işsizlikle mücadele ile diğer hedeflere uygun olmadığını düşünüyoruz. Bu talebin gerçekleşmesi ülkemizin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği gibi istihdamın sürdürülebilirliği ve yeni iş alanlarının açılması açısından da destekleyici değil." ifadelerini kullandı.