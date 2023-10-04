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        Haberler Müzik Aşık Veysel, Azerbaycan'da anıldı - Magazin haberleri

        Aşık Veysel, Azerbaycan'da anıldı

        Aşıklık geleneğinin büyük temsilcilerinden, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50'nci yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Cumhuriyet'in Yüzü" konseri ile anıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 07:30 Güncelleme: 04.10.2023 - 07:30
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        Aşık Veysel, Azerbaycan'da anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı, "UNESCO Aşık Veysel Yılı" ve Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı dolayısıyla Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün, Uluslararası Muğam Merkezi'nde organize ettiği konseri çok sayıda sanatsever izledi.

        Konseri izleyenler arasında bulunan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü'nün, bir türkü gecesinde Azerbaycanlı sanatçıları ve sanatseverleri bir araya getirdiğini söyleyerek, her türkünün bir hikayesi olduğunu, bazılarının gözyaşıyla bazılarının ise neşeyle yazıldığını belirtti.

        "İNSANLIK HAYSİYETİNİ EL ÜSTÜNDE TUTTU"

        Bağcı, aşkın, gurbetin ve hasretin hikayelerinin türkülerde toplandığını, büyük saz sanatkarlarından Aşık Veysel'in de Anadolu'nun hikayesini dile getirdiğini kaydederek, "Aşık Veysel, Türkiye'nin seçkin ve zengin kalbi birikimidir" diye konuştu.

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        Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Karakılıç, Aşık Veysel'in ölüm ve aşk şiirleri yazdığını, insanlık haysiyetini el üstünde tuttuğunu, sadık yarinin toprak olduğunun daha çok öne çıkarıldığını belirterek, "Oysa Aşık Veysel, daha çok panoramik bakabilen, Türkiye'nin kaotik meselelerine derinlerden gelen iç sesinin yankısıyla seslenebilen, büyük problemleri krize dönüştürmeden Türkiye'nin siyasi ve kültür aktörlerine teklifte bulunan büyük sanatkar" ifadelerini kullandı.

        "AŞIK VEYSEL MİLLİ ROMANTİK BİR ŞAİRDİR"

        Aşık Veysel'in aşkını da hasretini de gurbette yaşadığı garipliğini de yazdığını ama bunların kendi dramının, kendi trajedisinin hikayesi olduğunu dile getiren Karakılıç, "Türkiye'nin sosyal problemlerine sessiz kalmadan toplumu uyarması onun ne denli büyük sanatçı olduğunu gösteriyor. Sadece kendi trajedisini yazsaydı romantik şair diyebilirdik ama Türkiye'nin, Türk milletinin meselelerini cesaretle yazdığı için Veysel milli romantik bir şairdir" açıklamasını yaptı.

        Konserde, Azerbaycan'ın Devlet Sanatçısı Nuriye Hüseynova'nın şefliğinde Helimet Soltan, Ülviye Sadakat ve Çilenay Hüseynova, dokuz kişilik orkestra ile Aşık Veysel'in "Anlatamam Derdimi", "Dertsiz İnsana", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Kara Toprak", "Sazım Sen Kal Dünyada", "Gönül Dağı", "Mecnun Leyla'yı Gördüm" ve "Güzelliğin on Para Etmez" isimli türkülerini seslendirdi.

        Fotoğraflar: AA

        Vefatının 50'nci yılında anılıyor
        Vefatının 50'nci yılında anılıyor
        Aşık Veysel memleketinde anıldı
        Aşık Veysel memleketinde anıldı
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        #aşık veysel
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