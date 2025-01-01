Âşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimleri başladı

Âşıklık geleneğinin en büyük temsilcilerinden olan ve 7 yaşında yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle iki gözünü kaybeden Âşık Veysel'in hayatını anlatan filmin çekimlerinin ilk bölümü Hafik ilçesine bağlı Düzyayla köyünde gerçekleştiriliyor.

Filmin çekimleri ise Veysel'in 1894'te dünyaya geldiği Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki çekimlerin ardından tamamlanacak.

Yönetmen koltuğunda Gökhan Keskin'in oturduğu filmde, Âşık Veysel'i oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar canlandırıyor. Aşık Veysel filmine suç duyurusu Haberi Görüntüle 2025 sonunda sinemaseverlerle buluşması beklenen filmin oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Yasemin Yalçın, Ali Sürmeli, Erkan Can, Suna Selen, Nurseli İdiz, Selahattin Taşdöğen, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yavuz Karakaş, Metin Yıldırım ve Ali Kürşat Uzun yer alıyor.

REKLAM Filmin sanat yönetmeni ve oyuncusu Selahattin Taşdöğen, uluslararası üne sahip bir ozanın hayatını beyaz perdeye taşımaya çalıştıklarını söyledi. Filmle ilgili çalışmaların yaklaşık 4 yıldır sürdüğünü belirten Taşdöğen, "Bu filmi çeken arkadaşımız gerçekten çok büyük mücadeleler verdi, iyi de bir ekip kurduk" dedi. Filmde muhtar karakterini canlandırdığını aktaran Selahattin Taşdöğen; "Mekânları tasarlıyoruz, onların üzerinde çalışıyoruz. Kadromuzda bir birinden değerli sanatçılar var, ekibi ve senaryosu çok güzel. Zaten yaşantısını çektiğimiz insan çok güzel bir insan, nur içinde yatsın" diye konuştu.

Selahattin Taşdöğen, zorlu hava ve doğa şartlarında çalıştıklarını ifade ederek; "Sivas halkı gerçek anlamda bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Kime gitsek, kimin kapısını çalsak hiç kimse geri çevirmedi. Düzyayla'da bütün köy halkı seferber oldu. Sivas'tan bu anlamda çok memnunuz. Çünkü Âşık Veysel'e sahip çıkıyorlar. Bir de bizim görmediğimiz bizim hissetmediğimiz o duygu seline hiçbir zaman kavuşamayacağımız duyguları Âşık Veysel bizim önümüze çok rahatlıkla getirebiliyor" dedi.

REKLAM Âşık Veysel'i canlandıran oyuncu ve halk müziği sanatçısı Şentürk Dündar ise eserlerini çalıp söylediği çok büyük bir ustayı canlandırmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Rol teklifi geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Dündar, şunları kaydetti: Senaryo sürecine girdikten sonra Âşık Veysel'in hayatı ile empati kurmaya başladım. Bildiğimiz gibi çok zorlu bir hayatı var, eserleri çok kıymetli, eserlerinin her biri bir öğüt değerinde. Dolayısıyla eserlerini icra ediyor olmak, onun aziz hatırasını yaşatmak için rol almış olmak çok heyecan verici. İnşallah onun duygusunu, sevgisini bizim görmediğimiz taraflarını, onun gönül gözüyle anlatmaya çalışacağız. İnşallah onun adına, unvanına yaraşır bir film ortaya çıkacaktır, buna gönülden inanıyorum.

Filmin yönetmeni Gökhan Keskin de Sivaslı olduğunu, böyle bir filme imza attığı için gururlu ve mutlu olduğunu ifade etti. Film öncesinde Âşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu ile tanıştığını ve dedesinin hayatını beyazperdeye taşımasını önerdiğini anlatan Keskin, "Böyle bir fikrimin olduğunu söyledim ama her şey nasip kısmet, film bu zamana nasip oldu ve çekimlerine başladık" diyerek filmin çekilmesinin onur verici olduğunu, ailenin buna tam destek verdiğini aktardı.