Askerlik düşecek mi? sorusu gündemin ilk sıralarındaki yerini korurken konuyla ilgili Beştepe'den ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'dan önemli açıklamalar geldi. Yapılan açıklamalar sonrası "tek tip askerlik" yani "9 ay askerlik düzenlemesi" ile ilgili beklenti bir kat daha arttı. İşte yeni askerlik sistemi ile ilgili son açıklamalar...
"GAYRETİMİZ SÜRÜYOR!"
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın satır aralarında tek tip askerlik sistemine ilişkin sinyaller dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askerlik sistemi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor"
BEŞTEPE'DEN YENİ ASKERLİK SİSTEMİNE GÖNDERME
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, askerlik sisteminin değişip değişmeyeceği ile ilgili bir soruyu şu şekilde cevaplamıştı:
"Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje. Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak."
TEK TİP ASKERLİK (9 AY ASKERLİK) NEDİR?
Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorlukGÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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