Aslı Şen'den Linet'e şok tepki: Neden star olamadığını bu gece anladık!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Aslı Şen'den Linet'e şok tepki: Neden star olamadığını bu gece anladık! - Magazin haberleri
ABONE OL

Aslı Şen'den Linet'e şok tepki: Neden star olamadığını bu gece anladık!

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Aslı Şen, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte şarkıcı Linet'i dinlemeye gitti. Linet'in sahnedeki tavırlarından rahatsız olduğunu dile getiren Aslı Şen, "Altı kadından oluşan masamıza gözünün ucuyla bakmazken her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderdi. Masamızı terk ettik. Neden star olamadığını anladık! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor!" diyerek tepki gösterdi

Aslı Şen'den Linet'e şok tepki: Neden star olamadığını bu gece anladık! - Magazin haberleri
"Neden star olamadığını bu gece anladık!"
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Şarkıcı Linet, geçtiğimiz akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı. Linet'i dinlemeye gidenler arasında Aslı Şen ve onun kadın arkadaşları da vardı. Şen, ilerleyen dakikalarda Linet'in sahnedeki tavırlarını eleştirerek, ünlü şarkıcıya adeta ateş püskürdü. Şen, "Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. Adabı muaşeretten bir haber!" sözleriyle Linet'e tepki gösterdi.

"NEDEN STAR OLAMADIĞINI ANLADIK!"

Linet'in sahne aldığı anlarda fotoğrafını çeken ve sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Şen, gönderisinde "Seyretmiş olduğunuz sanatçı adabı muaşeretten bir haber bir sanatçı. Neden star olamadığını bu akşam anladık. Özellikle kadın kadına gidecekseniz zaten gitmeyin!" ifadelerini kullandı.

"MASAMIZI TERK ETTİK!"

Daha sonra bir açıklama daha yapan Şen, "Yıllardır canlı müzik mekanlarında birçok sanatçıyı dinlemeye giderim. Genelde de masam en öndedir. Adabı muaşeretten gereği sanatçı, özellikle ön masalara ki bence tüm salona demeli gözünün ucuyla da olsa saygıdan bir selam verir. Dün gece sanatçımız altı kadından oluşan masamıza bir an olsun gözünün ucuyla bile bakmazken, her nedense tüm erkekli masalara gülücükler gönderiyordu. İki sene önce Bodrum'daki bir mekanda da yapmıştı. 'Herhalde ben yanlış anladım' demiştim. Dün gece de aynı şey olunca anladım ki hanımefendinin tarzından... Sesine bayılmama rağmen, sahnesi ve özellikle kadınlara olan tavrı sebebiyle masamızı erkenden terk ettik! Biraz Tarkan'ı, Ebru Gündeş'i, Kenan Doğulu'yu, Zülfü Livaneli'yi ve Sezen Aksu'yu izlemesini öneririm. Starlık sadece sesle olmuyor! Mekanlarda sanatçı seçerken umarım bu söylediklerimizi dikkate alırlar. Malum restoranlar bu tarz eğlence mekanları özellikle kadınların tekelinde ve yönlendirmesi ile çalışır. Özellikle kadın gruplarının huzurla eğlenmesi gece hayatı için çok önemlidir. Mekan sahibi bir iş kadını olarak Aslı Şen." mesajını paylaştı.

Linet'in bu açıklamalara ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Serdar Ortaç konseri sonrası kavga çıktı - Magazin haberleri
MAGAZİN Serdar Ortaç konseri sonrası kavga çıktı
Gözde Duru'nun, Bebek turu - Magazin haberleri
MAGAZİN Bebek turu
Ayberk Pekcan kansere yakalandı! Son dakika açıklama geldi: Kemoterapi başladı!
MAGAZİN Ünlü oyuncu kansere yakalandı
Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
MAGAZİN Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
MAGAZİN Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
Hadise ile Mehmet Dinçerler, Paris'te: Aşk dolu kutlama! - Magazin haberleri
MAGAZİN Doğum günü öpücüğü
Kemal Kuruçay'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerin Kemal Kuruçay paylaşımları... - Magazin haberleri
MAGAZİN "59 yaşında ne vedası bu!"
Feyza Aktan konuştu! Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın kavga görüntüleri! - Magazin haberleri
MAGAZİN Ve Feyza Aktan konuştu: Pişman değilim!
Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı el ele - Magazin haberleri
MAGAZİN Aşıkların alışveriş turu
Selen Görgüzel telefonunu kaptırdı
MAGAZİN Selen Görgüzel telefonunu kaptırdı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.