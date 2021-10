"SAÇIMI KAZITABİLİRİM"

Kısa bir süre önce imaj değişikliğine giderek saçlarını kısaltan Linet, konuyla ilgili, "Biliyorsunuz hem kadın hem de sanatçı olmak çok değişik. Değişmeyen tek şey, değişim. Dolayısıyla her an her şekilde karşınıza çıkabilirim. Gerekirse saçlarımı bile kazıtabilirim." şeklinde konuştu.