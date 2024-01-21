Aslı Tandoğan: Benim başıma şu ana kadar böyle bir şey gelmedi

Aslı Tandoğan: Benim başıma şu ana kadar böyle bir şey gelmedi

Aslı Tandoğan: Benim başıma şu ana kadar böyle bir şey gelmedi Aslı Tandoğan, yeni filmi 'Kadınlara Mahsus'un konusundan yola çıkarak; "Aldatılırsanız tepkiniz ne olur?" sorusuna; "Benim başıma şu ana kadar böyle bir şey gelmedi, umarım da gelmez, büyük kelimeler kullanmak istemiyorum, başa gelince karar verilecek bir durum" şeklinde cevap verdi

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aslı Tandoğan, görüntülendiği alışveriş merkezinde gazetecilerle sohbet etti. Tandoğan; "Çocuklar tatile girdi. Bizim de mesaimiz başladı. Atlas ve Arya'nın karneleri güzel. Karne hediyelerini almaya geldim. Bir de ailecek kar tatili yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Muhabirleri, yeni filmi 'Kadınlara Mahsus'un konusundan yola çıkarak; "Aldatılırsanız tepkiniz ne olur?" sorusuna Aslı Tandoğan; "Zor sorular bunlar, ben şu anda çocuk konseptindeyim. Affeden insanlar oluyor, benim başıma şu ana kadar böyle bir şey gelmedi, umarım da gelmez, büyük kelimeler kullanmak istemiyorum, başa gelince karar verilecek bir durum, işin içinde aşk ve sevgi olunca taviz verebiliyorsun kendinden" diyerek cevap verdi.

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Son günlerde çokça konuşulan ünlü erkeklerin estetikli halleriyle ilgili düşünceleri sorulan Aslı Tandoğan'ın bu konudaki yorumu ise şöyle oldu; "Evet gördüm, herkes genç kalmaya ve güzel olmaya çalışıyor. Bazen alerjik reaksiyonlar verebiliyor vücudumuz, kötü olmuş, ayarını yapamamışlar, eminim onlar da böyle olsun istemezlerdi. İnsanlar A4 gibi yüzler görmeye başlayınca normal kalmayı tercih edenler tuhaf gözükmeye başladı. Trajikomik bir durum, ben de yaptırıyorum estetik ama daha çok bakım ağırlıklı."

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