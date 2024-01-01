Aslı Tandoğan: Çünkü gidecek yeri yok, parası yok, işi yok

• Bütün bu konuştuklarımızın toplamında ‘Kadınlara Mahsus’un özellikle hangi konunun altını çizmesini umarsınız? Filmde, farklı şiddet türlerini yaşayan kadınları canlandırıyoruz. İzleyenler arasında bazı kadınlar belki kendilerine bir çıkar yol bulabilir. Belki; "Şöyle yaparsam bu şiddetten kurtulabilirim" derler. Keşke, ne güzel olur. Ya da izleyenler arasında bir erkek yaptıklarının farkına varıp bunu yapmaktan vazgeçebilir. Ya da bazı aileler; bu filmi izledikleri zaman, kızlarına, oğullarına nasıl eğitim vermeleri gerektiğini görebilir.

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• Kariyerinizin bu döneminde kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Çok mutluyum... Hem çalışıyorum hem çocuklarımla vakit geçiriyorum. Hatta geçen gün, "Ailem, işim, her şey ne kadar yolunda gidiyor" diye düşündüm. Çok mutluyum.

• Şöhretli bir oyuncusunuz ama şöhreti 'bildiğimiz' anlamda yaşamıyorsunuz. Öyle bir haliniz var. Şöhret sizi hiç mi ilgilendirmiyor?

Şöhret beni hiç ilgilendirmiyor... Ben filmlerde, dizilerde oynamayı, kamera karşısında olmayı çok seviyorum. Şöhret de aslında bu işin ayrı yorucu bir bölümü. Çünkü sürekli insanların gözü önündesiniz, sürekli bakılıyorsunuz. Bu beni yoruyor. Ben daha içe kapanığım, daha evcimenim. Gerektiği kadar işimi yapıyorum, onun dışında da çocuklarımla ve ailemle vakit geçiriyorum.