Aslı Tandoğan: Çünkü gidecek yeri yok, parası yok, işi yok

• Sizce kadınların yanlış ilişki ya da yanlış evlilik yapmasında, tercih edilmeme endişesinin önemli bir payı var mıdır? Tabii ki binbir çeşit ilişki, binbir çeşit de insan var. Sadece o değildir ama o da bunlardan biridir. Az önce de söylediğim gibi eğer kadınların bağımsızlığı elinde olsa kimseye muhtaç olmaz. Birçok kadın ekonomik bağımsızlığı olmadığı için erkeklere mecbur kalıyor. Ailelerinde öyle yetiştirildikleri için kimi zaman; “Gelinlikle gidersin, ancak kefenle geri gelirsin” denildiği için geri gelemiyorlar, ailelerine dönemiyorlar. Bence ailelerin her zaman, özellikle kızlarına, evlense bile kapılarının açık olması lâzım. Onların o özgüveninin olması lâzım. Nasıl olsa aileme, yuvama geri dönemem" düşüncesiyle birçok kadın maalesef yıllar boyunca kocasının şiddetine maruz kalmak zorunda kalıyor. Çünkü gidecek yeri yok, parası yok, işi yok.

• Araştırma üzerine kaleme alınmış bir makalede okumuştum. Kadınlar erkeği memnun etmek için bir adanmışlık hissiyle dolu olduğu zaman, eşinden ya da sevgilisinden şiddet görme ihtimali daha fazlaymış. Adanmışlık konusunda ne düşünüyorsunuz?

Fedakârlık başka bir şey... Kadınlarda zaten bir anaçlık olduğu için içlerinde her zaman eksik tamamlama, bakım yapma gibi şeylerde daha kavrayıcı bir güçleri oluyor. O yüzden de duygusal bakımdan, kadın erkeğin her zaman etrafında, erkek de her zaman alıcı tarafta oluyor. O yüzden de kadın bu konuda çok daha fazla sömürülebiliyor.