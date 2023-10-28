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        Haberler Yaşam Atatürk'ün sevdiği zeybek 60 kadın tarafından oynandı

        Atatürk'ün sevdiği zeybek 60 kadın tarafından oynandı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bir araya gelen 60 kadın, Atatürk'ün sevdiği zeybeği oynadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 09:42 Güncelleme: 28.10.2023 - 09:42
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        Atatürk'ün sevdiği zeybek 60 kadın tarafından oynandı
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        Asarcık Üreten Kadınlar Derneği'nin öncülüğünde daha önce bir süre eğitim verilen 4 yaşındaki kız çocuğundan 70 yaşındaki kadına kadar her meslekten 60 kişi, Atatürk Anıtı önünde toplandı.

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        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında katılımcılar, Atatürk'ün sevdiği zeybeği aynı anda icra etti.

        Çevredeki vatandaşlar da zeybek oynanmasını ilgiyle izledi.

        Asarcık Üreten Kadınlar Derneği Başkanı Mehtap Köşüş, dernek üyesi kadınlarının bazılarının çiftçi, bazılarının ev hanımı, bazılarının ise memur olduğuna işaret etti.

        Kadınların yaptıkları işleri bırakarak çocuklarıyla Atatürk Anıtı önüne geldiğini vurgulayan Köşüş, "Dernek üyesi 7'den 70'e kadınlarımızla zeybek oyununu sergiledik. Kadınlarımızın bazıları tarlasındaki işini, bazıları ise ev işini bırakıp, bazısı da okuldan çocuklarını alıp geldi. Birçok kadınla burada bu oyunu oynamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

        İlçede çiftçilik yapan 68 yaşındaki Zübeyde Demirci ise Atatürk'ü çok sevdikleri için zeybek oynadıklarını dile getirdi.

        35 yaşındaki ev hanımı Aslı Arslancan da etkinliğe çocuğuyla katıldığını belirterek "Bütün kadınların bir arada olması çok güzeldi. Cumhuriyet kadınları olarak bu gururu yaşamak, Atatürk'ün izinden gitmek çok güzel bir duygu. Etkinliğe yaşlısından gencine herkesin katılması, sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

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        #zeybek
        #Samsun
        #Asarcık
        #haberler
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