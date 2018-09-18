Küresel bir havayolu şirketi olma yolundaki çalışmalarını hızlandıran ve uçuş ağını genişletmeye devam eden Atlasglobal, yurtdışındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Rusya Havacılık Raporu tarafından yapılan açıklamaya göre, Atlasglobal, Rusya’ya en çok yolcu taşıyan yabancı şirketler sıralamasında birinci oldu. Atlasglobal, ağustos ayında haftada 17 bin koltuk uçuşu gerçekleştirerek geçen yıla kıyasla yüzde 70’lik bir artışa imza attı.

Atlasglobal büyüme stratejisi kapsamında uçuş ağına yeni destinasyonlar eklerken filosunu da büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde iki adet Airbus A330 uçağını filosuna dahil eden şirket, ekim ayında uçmaya başlayacak geniş gövdeli Airbus A330-200 tipi uçağıyla da yolcularına sağladığı hizmet kalitesini ve turizm sektörüne yaptığı katkıyı artırmayı hedefliyor.

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