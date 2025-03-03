Avanos'taki komşuları Edip Akbayram'ı anlattı

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram'ın, Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bulunduğu Edip Akbayram Sokağı sessizliğe büründü. Vefat etmesi, ilçedeki komşularını da bir hayli üzdü.

Bazı komşuları, Edip Akbayram'ın yaklaşık 25 senedir yaşadığı ve kendi adını taşıyan sokaktaki evinin önünde bir araya geldi.

Edip Akbayram'ın mart sonunda ilçeye gelmesini beklediklerini ancak vefat haberiyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Gülseren Tokmak; "Çok iyi komşuydu. Yeri cennet olsun, kaybettik gitti. Hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. 'Yazın burada olacak diyorduk' ama olmadı" dedi.

Aynur Örmen ise ilçe halkı ve komşuları olarak büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek; "İstanbul'a giderken komşu olarak anahtarını bize bırakıyordu. O bizim babamız gibiydi" diye konuştu.