Avanos'taki komşuları Edip Akbayram'ı anlattı
Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesi, Avanos'taki komşularını da bir hayli üzdü. Komşuları, üzüntülerini dile getirdi
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Edip Akbayram'ın, Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bulunduğu Edip Akbayram Sokağı sessizliğe büründü. Vefat etmesi, ilçedeki komşularını da bir hayli üzdü.
Bazı komşuları, Edip Akbayram'ın yaklaşık 25 senedir yaşadığı ve kendi adını taşıyan sokaktaki evinin önünde bir araya geldi.
Merhum Sanatçının kapı komşusu Gülseren Tokmak, Edip Akbayram'ın kış mevsimini İstanbul'da geçirdiğini, yılın geri kalan tüm aylarında ise ilçede yaşadığını söyledi.
Edip Akbayram'ın mart sonunda ilçeye gelmesini beklediklerini ancak vefat haberiyle büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Gülseren Tokmak; "Çok iyi komşuydu. Yeri cennet olsun, kaybettik gitti. Hiç beklemediğimiz bir durumla karşılaştık. 'Yazın burada olacak diyorduk' ama olmadı" dedi.
Aynur Örmen ise ilçe halkı ve komşuları olarak büyük üzüntü yaşadıklarını ifade ederek; "İstanbul'a giderken komşu olarak anahtarını bize bırakıyordu. O bizim babamız gibiydi" diye konuştu.
Mahalle Muhtarı Osman Yetişen de ilçe halkının Edip Akbayram'ı unutmayacağını belirterek; "Edip ağabeyi sık sık ziyaret ederdik. Sanatçıdan ziyade mahalle sakinimizi kaybettik. Mahalle sorunlarıyla ilgili kendisiyle konuşurduk. Hayranları kendilerine ulaşamadığında bana ulaşıyordu. Mektupları bana gelirdi, ben de kendisine iletirdim. Mekânı cennet olsun." ifadelerini kullandı.