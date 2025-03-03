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        Haberler Magazin Edip Akbayram, böyle uğurlanmak istedi; "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..." - Güncel Magazin Haberleri

        Edip Akbayram, son yolculuğuna böyle uğurlanmak istedi

        75 yaşında hayatını kaybeden Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşması ortaya çıktı; "İster alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:39
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        "İster alkışlarla gönderirler ister çiçeklerle..."
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        4 Ocak'tan bu yana zatürre hastalığı ve iç kanama nedeniyle hastanede yoğun bakımda tedavi altında tutulan, iki kez ameliyat olan Edip Akbayram, dün hayata veda etti.

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        Edip Akbayram vefat etti

        Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Edip Akbayram'ın yıllar önce verdiği bir röportajda son yolculuğuna nasıl uğurlanmak istendiğine dair konuşma ortaya çıktı.

        "İSTER ALKIŞLARLA GÖNDERİRLER İSTER ÇİÇEKLERLE..."

        İşte Edip Akbayram'ın o sözleri; "Beni seven, son yolcu yolculuğuna uğurlayacak dostlarımın, arkadaşlarımın içinden geçen düşüncelerdir ister alkışlarla gönderirler, ister çiçeklerle gönderirler, ister hiçbir şey yapmayarak gönderebilirler. Bu o anki bir doğaçlama olayıdır yani.

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        Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11'de Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlenecek. Akbayram'ın cenazesi; Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

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