Geçirdiği zatürre hastalığı sonrasında götürüldüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iç kanama sonucu yoğun bakıma alınan ve 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11'de Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konsere Salonu'nda veda töreni düzenlenecek. Akbayram'ın cenazesi; Teşvikiye Camii'nde öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedilecek.

Edip Akbayram'ın vefatı, büyük üzüntüye neden oldu.

Batuhan Mumcu (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı): Değerli sanatçımız Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Güçlü sesiyle Anadolu’muzun ozanlarının dizelerine can veren, türkülerimizi yaşatan büyük ustaya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

Vahap Seçer (Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı): Çok kıymetli bir sanatçımızın; Edip Akbayram’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. İnançlarından, düşüncelerinden, politikasından taviz vermeden toplumcu müzik yaptı. Sanatıyla daima Anadolu insanı ve sorunlarının sesi oldu. Mekânı cennet olsun. Ailesi ve sevenlerine sabır diliyorum.

Fatma Şahin (Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı): Gaziantepli hemşehrimiz, sesiyle, türküleriyle milyonların gönlünde müstesna bir yer edinmiş sevilen sanatçımız Edip Akbayram’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ferhat Göçer (MSG Başkanı): Edip Akbayram’ı kaybettik…. Melek kalpli bir üstadı kaybettik…. Çok üzgünüm…

Recep Ergül (MESAM Başkanı): Güzel haberler umut ediyorduk maalesef acı haberi geldi. Değerli Sanatçı Edip AKBAYRAM 'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesinin ve müzik camiamızın başı sağ olsun.

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Film - San Vakfı: Ses sanatçısı, söz yazarı ve besteci Edip Akbayram’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz…

Ajda Pekkan: Nurlar içinde yat. Mekânın cennet olsun.

Hülya Koçyiğit: Türk müziğine kattığı eşsiz sesi ve unutulmaz yorumlarıyla kalplerimizde yer edinen usta sanatçı Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır diliyorum.

Erol Evgin: Edip Akbayram, benim 52 yıllık arkadaşım ve dostumdu. Çok büyük bir ses ve kocaman bir yürekti. Çok çok üzgünüm. Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Yılmaz Erdoğan: Başımız sağ olsun.

Ayşegül Aldinç: İlkeli, ödünsüz, yeri dolmayacak büyük usta… Yerin çok ayrıydı. Çok da iyi bilirdik.

Huzur içinde yat. Unutulmayacaksın. Rahmetin bol olsun.

Süha Uygur: Hepimizin başı sağ olsun Işıklar içinde uyu canım ağabeyim…

Betül Demir: Bir ömrü; müzikle ,sevgiyle yoğurup birleştirmenin,dik duruşun,özgün ve özgür olmanın adıdır Edip Akbayram. Halkın sesidir, efsanedir… Sonsuz ışıktır… Başımız sağ olsun.