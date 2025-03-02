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        Haberler Magazin Edip Akbayram'a eşi böyle veda etti: Buraya kadarmış öbür yarım

        Edip Akbayram'a eşi böyle veda etti: Buraya kadarmış öbür yarım

        4 Ocak'tan bugüne kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan 75 yaşındaki Edip Akbayram, çoklu organ yetmezliğinden dolayı dün saat 19.30'da hayatını kaybetti. Edip Akbayram'ın 29 Aralık'taki yaş günü, aile dostları Fadime Aslan ile Ramazan Aslan çifti tarafından 21 Aralık'ta Antalya'daki bir otelde erken kutlanmıştı. Eşinin veda mesajı yürekleri burktu  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 08:22
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        Edip Akbayram’ın 50 yıllık eşi Ayten Akbayram’dan duygulandıran veda mesajı: Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar...

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        Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans etmişti.

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        Edip Akbayram - Ayten Akbayram - Fadime Aslan - Ramazan Aslan

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        Edip Akbayram - Ayten Akbayram - Fadime Aslan - Ramazan Aslan

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        Edip Akbayram - Ayten Akbayram

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        Melike Demirağ; "Can Edip'ciğim gençlik arkadaşım, dönemdaşım, onurlu yoldaşım. Hoşcakal. Seni hep çok sevdik" mesajını paylaştı

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