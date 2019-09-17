Avrupa Parlamentosu, Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Christine Lagarde´ın Avrupa Merkez Bankası ( ECB) başkanlığını onayladı. Parlamentoda Salı günü düzenlenen oylamada 49 parlamento üyesi oy kullanmazken, 394´e karşı 206 oyla Lagarde´ın ECB başkanlığı görevine getirilmesine karar verildi.
Geçen günlerde parlamentoda yaptığı konuşmada ECB´nin piyasaları daha fazla dinlemesi ve mali politikanın ekonomik durgunlukla mücadele edebilecek düzeyde olması gerektiğini söyleyen Lagarde´ın 1 Kasım´da ECB başkanlığı görevini Mario Draghi´den devralması bekleniyor.
ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras Pazartesi günü Lagarde´ın Euro Bölgesi´ndeki teşvik edici korumasını beklediğini söylemişti.
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