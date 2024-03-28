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        Haberler Dünya Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olayları nedeniyle "kısmi sokağa çıkma" yasağı

        Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olayları nedeniyle "kısmi sokağa çıkma" yasağı

        Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olaylarının ardından "acil durum" ilan edildi ve "kısmi sokağa çıkma" yasağının uygulanacağı ifade edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 07:36 Güncelleme: 28.03.2024 - 07:36
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        Şiddet olayları arttı, kısmi sokağa çıkma yasağı geldi
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        Avustralya'nın Alice Springs kentindeki şiddet olaylarının ardından "acil durum" ilan edileceği ve gençlere "2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma" yasağı uygulanacağı açıklandı.

        The Guardian'ın haberine göre, Kuzey Toprakları eyaletinin Alice Springs kentinin bazı bölgelerinde şiddet olayları ve kargaşa yaşandı.

        Aralarında gençlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişinin bir işletmeye tuğla veya taş atarak saldırdığı görüntüler, sosyal medyada yayılmaya başladı.

        Polis, işletmeye saldıranlardan 5 kişiyi gözaltına aldı, saldırıda kullanılan 50'den fazla alete el koydu. Kentin dış kesimlerindeki bir bölgede yaklaşık 150 kişinin de benzer şiddet olaylarına karıştığı aktarıldı.

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        POLİS SAYISI ARTIRILACAK

        Eyalet Başbakanı Eva Lawler, Alice Springs'de "acil durum" ilan edileceğini ve benzer durumlarla mücadele etmek için polis sayısının artırılacağını açıkladı.

        Lawler, kentte 2 hafta boyunca 18 yaş altı gençlere her gün 18.00'de başlayacak 12 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

        Söz konusu gerginliğin, yakın zamanda araba çarpması sonucu hayatını kaybeden gencin yakınlarıyla bağlantılı olduğu öne sürüldü.

        *Haberin görseli Unplash tarafından servis edilmiştir. Temsilidir.

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