Avustralya'nın Alice Springs kentinde şiddet olayları nedeniyle "kısmi sokağa çıkma" yasağı

Avustralya'nın Alice Springs kentindeki şiddet olaylarının ardından "acil durum" ilan edileceği ve gençlere "2 hafta boyunca kısmi sokağa çıkma" yasağı uygulanacağı açıklandı.

The Guardian'ın haberine göre, Kuzey Toprakları eyaletinin Alice Springs kentinin bazı bölgelerinde şiddet olayları ve kargaşa yaşandı.

Aralarında gençlerin de bulunduğu yaklaşık 70 kişinin bir işletmeye tuğla veya taş atarak saldırdığı görüntüler, sosyal medyada yayılmaya başladı.

Polis, işletmeye saldıranlardan 5 kişiyi gözaltına aldı, saldırıda kullanılan 50'den fazla alete el koydu. Kentin dış kesimlerindeki bir bölgede yaklaşık 150 kişinin de benzer şiddet olaylarına karıştığı aktarıldı.