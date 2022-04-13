Tarihleri belli oldu

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Yapımını BKM’nin üstlendiği, Yılmaz Erdoğan’ın kalemi ve Demet Akbağ’ın performansını buluşturan ‘Aydınlıkevler’, ilk gösterimleriyle büyük beğeni topladı ve görkemli gala gecesi ile unutulmaz bir organizasyona imza attı.

Demet Akbağ’ın 15 yıl aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, Yılmaz Erdoğan’ın da 20 yıl aradan sonra yazdığı ilk tiyatro oyunu olan ‘Aydınlıkevler’in Maximum UNIQ Hall’daki temsilleri kapalı gişe olarak yoluna devam ediyor. 15 ve 23 Nisan’daki oyunlar için biletler tükenirken, 21-29 Nisan’daki oyunlar için sayılı sayıda biletin satışı devam ediyor. Seyirciden gördüğü yoğun ilgi üzerine yeni oyun tarihlerini açıklayan ‘Aydınlıkevler’, 12-13 Mayıs tarihlerinde de Maximum UNIQ Hall’da olacak.

Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın performansları ile büyük övgü aldığı ‘Aydınlıkevler’, izleyiciyi 70’li yılların atmosferi ile soğuk Ankara gecelerine taşırken, bir yandan da dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir mahallede, herhangi bir babaanne ile torunun hayatından, zamansız ama ‘her zamana ait’ bir hikâye anlatıyor.

Bakkalından muhtarına, pastanesinden camcısına izleyiciyi eski bir mahalleye konuk eden ‘Aydınlıkevler’; camları kıran küçük toplar ve mahallenin yeni komşusu “Amerikalılar” ile uluslararası bir krize ev sahipliği yapıyor.

Yönetmenliğini Serdar Biliş’in proje yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği, Cem Yılmazer imzalı sahne tasarımı ve Tuluğ Tırpan’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Mustafa Olgan’ın canlı müzikleri ile de beğeni toplayan ‘Aydınlıkevler’in kadrosunda Demet Akbağ, Salih Bademci, Burak Dakak ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Sevda Baş, Nebi Tolga Yılmaz, Barkın Sarp, Ömer Güneş, Caner Alkaya, Kiraz Tosun yer alıyor.

OYUN TARİHLERİ:

15 Nisan Cuma Saat: 21.00

21 Nisan Perşembe Saat: 21.00

23 Nisan Cumartesi Saat: 21.00

29 Nisan Cuma Saat: 21.00

12 Mayıs Perşembe Saat: 21.00

29 Mayıs Perşembe Saat: 21.00