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Ayşe Begüm Onbaşı dünyanın zirvesinde

Kariyerinde 100'ün üzerinde madalya bulunan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi! Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Onbaşı burada da altın madalya kazandı! Dünya şampiyonu olan Onbaşı'ya tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Onbaşı'nı tebrik etti

Ayşe Begüm Onbaşı dünyanın zirvesinde

Bugüne kadar kariyerinde birçok önemli başarı olan milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti. Öte yandan, trio finalinde yarışan Ayşe Begüm Onbaşı, Emir Erışık ve Erkut Ergin, 20.983 puanla sekizinci oldu.

TAVSİYE ÜZERİNE BAŞLADI

Bale antrenörünün tavsiyesi üzerine cimnastiğe başlayan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk yarışmasına 8 yaşında katıldı. Antrenman yapmak için Akhisar'dan Manisa'ya yaklaşık bir saatlik yolculuk yapan Onbaşı, küçük yaşta madalyalara ambargo koydu! 14 yaşına kadar katıldığı ulusal ya da uluslararası organizasyonlarda 26 madalya kazanan Onbaşı, ilerleyen yaşlarında da Türkiye'ye tarihi başarılar getirmeye devam etti.

"MADALYA CANAVARI"

2016'da Güney Kore'deki Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde mücadele eden Ayşe Begüm Onbaşı, Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. 15 yaşına geldiğinde madalya sayısını 65'e yükselten milli sporcunun lakabı da 'Madalya canavarı' oldu. Ayşe Begüm, arkadaşlarının kendisine "madalya canavarı" lakabı taktığını, Dünya Şampiyonasındaki başarıdan sonra "Altın kız" dediklerini anlatırken ilk büyük sınavını da Mart 2019'da Portekiz'de verdi.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU DA BIRAKMIYOR

Aerobik cimnastikte gençler dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Ayşe Begüm Onbaşı, ilk kez büyükler kategorisinde mücadele ederken burada da altın madalya kazanma başarısını göstererek yeteneğini tüm dünyaya kanıtlamış oldu. 18 yaşına geldiğinde madalya sayısını 100'ün üzerine çıkaran milli sporcu yeni sezona ise üç Türkiye şampiyonluğuyla başladı.

Onbaşı, son şampiyon unvanı ile mücadele ettiği Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzanırken Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı. Son olarak dün Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden 19 yaşındaki milli sporcu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etti.

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