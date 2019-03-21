Ayşe-Ece Ege Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Dice Kayek Kurucuları Ayşe-Ece Ege'nin Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

İstanbul Moda Haftası başladı..Birçok moda haftası var Paris, New York, Londra..İstanbul Moda Haftası beklentiyi karşıladı mı? İstanbul Moda Haftası yeterince ilgi görüyor mu?

Ayşe&Ece Ege: Zamanlama çok önemli bu Moda Haftalarında; bu 4 tane ana şehir merkezi ile başlıyor Paris, Milano, New York, Londra..Bizim sektördeki insanların katılmayı tercih ettiği 4 ana şehir merkezi bunlar..Şu anda bizimkinle beraber Tokyo Moda Haftası da var. Birçok sektör temsilcisi ve gazeteci Tokyo Moda Haftası'na gitmeyi seçiyor. Bütün bu Moda Haftaları bittiktan sonra biz İstanbul Moda Haftası'nı düzenlemeliyiz. Nisan ayı bunun için uygun..

Çin pazarına ilk giren Türk markasısınız..Çin'nin de büyümesi daralıyor; oradaki rekabet koşulları nasıl? Satışlarınız nasıl?

Ayşe&Ece Ege: Herkes Çin pazarı için strateji geliştiriyor ve rekabet ediyor; daralma olmasına rağmen o kadar büyük bir nüfustan bahsediyoruz ki küçülme olsa bile yine de çok büyük..Çin pazarı bizim için önemli çünkü Çinli'ler tasarımı güzel olan ürünleri tercih ediyorlar. Çin'deki dizilere kıyafet yapıyoruz ve birçok ünlü bizden giyiniyor. Maalesef bizim diğer uluslararası markalar kadar sermayemiz yok, ama bizim de çok özel tasarımlarımız var.

Siz üretimi Türkiye'den yapıyorsunuz ve ihracatta yapıyorsunuz; hangi pazarlar iyi? Yeni pazarlara girmeyi düşünür müsünüz?

Ayşe&Ece Ege: Mesela Vietnam pazarı var, Endonezya pazarı var bunlar yükselişteler..Çin ne kadar daralıyor desek te satış var çünkü orta sınıfın alım gücü çok yükseldi. Amerika da çok büyük bir pazar fakat doymuş bir pazar. Avrupa da çok doymuş. Türkiye'de tasarıma önem veren markaların artması gerekiyor.

Siz Türkiye'nin tanıtım elçilerisiniz aynı zamanda..Başka hangi projeleri yapıyorsunuz tanıtım amaçlı?

Ayşe&Ece Ege: Bizim hep tasarım odaklı çalışmalarımız oldu. Biz mesela geçen sene Çinli 3 dergiyi Türkiye'ye davet ettik, Artık birçok marka perakende satışlarını kapatıp e-ticarete başladılar. Yeni trendler var ve yeni nesil bunu istiyor her marka da buna ayak uydurmak zorunda.