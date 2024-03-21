Aysu Türkoğlu kimdir? Aysu Türkoğlu kaç yaşında, nereli?
Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadını ve en genç sporcu olan Aysu Türkoğlu'nun hedefi Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı'nı da geçmekti. Hedefini gerçekleştiren Aysu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki Aysu Türkoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Aysu Türkoğlu "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Cook Boğazı geçişi için 13 derecelik suya girdi. 7 saat 21 dakika 40 saniyede parkuru tamamlayan Aysu Türkoğlu merak edildi. Peki Aysu Türkoğlu kimdir? İşte detaylar
AYSU TÜRKOĞLU KİMDİR?
2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya gelen Aysu Türkoğlu, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antranörlük bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olarak öğrenimine devam ediyor. Yüzmeye 7 yaşında başlayan Türkoğlu, 14 yaşında yüzmenin açık su branşıyla kariyerine devam etti.
İlk katıldığı uluslararası Aquamasters yüzme yarışında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasman 1'incisi oldu. 29 Temmuz 2022'de ise İngiltere ile Fransa arasında bulunan 60 kilometrelik Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu.
YÜZÜCÜ AYSU TÜRKOĞLU, YENI ZELANDA'DAKİ COOK BOĞAZI GEÇİŞİ 7 SAAT 21 DAKİKADA TAMAMLADI
Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Yeni Zelanda'daki Cook Boğazı geçişini 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı.
Türkoğlu, "Oceans Seven" parkurlarından biri olan Cook Boğazı geçişi için TSİ 09.00'da yaklaşık 13 derecelik suya girdi. Yeni Zelanda saatine göre akşam saatlerinde suya giren Türkoğlu, 27 kilometrelik zorlu parkuru karanlıkta geçmeyi başardı.
Aysu Türkoğlu, parkuru 7 saat 21 dakika 40 saniyede tamamladı. Geçişin ardından botla Türkoğlu'nu takip eden ekip üyeleri duygusal anlar yaşadı. Bitiş noktasından botla tekneye getirilen Aysu Türkoğlu, Türk bayrağı açarak sevincini sosyal medya hesabından kendisini canlı olarak takip eden sevenleriyle paylaştı.
Yüzücü Türkoğlu ve teknedekilerin oldukça mutlu oldukları gözlendi.
İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 30 Temmuz 2022'de 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da geçen yıl 9 Ağustos'ta 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmiş ve bunu başaran "İlk Türk kadın ve en genç Türk sporcu" ünvanını almıştı.