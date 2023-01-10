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"Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

Baba sorunları kavramı genellikle; erkeklerle karmaşık, yanlış veya işlevsiz ilişkileri olan kadınları tanımlamak için kullanılıyor. Çocukluğunda babasıyla kötü bir ilişki yaşayan kız çocukları, yetişkin bir kadın olduğunda yanlış partnerleri seçiyor. Baba sorunları, psikolojide tam olarak tanınmasa da psikanalizin kurucusu Freud'un 'Baba Kompleksi' kavramına dayanıyor. İşte, bu sorunu yaşadığınıza dair 7 işaret...

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  • "Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

    KENDİNDEN ÇOK BÜYÜK ERKEKLERE İLGİ DUYMAK

    Bu tip erkekler, genellikle finansal olarak istikrarlıdırlar, kendinden emin görünürler ve tam olarak ne yapacaklarını bilirler. Babanızla karmaşık bir ilişkiniz varsa, bilinçaltınız sizi koruyacak ve ona tapacak bir baba figürü isteyebilir.

    Çocukluğunuzda özlediğiniz şefkati size sunacak olgun bir adam için can atabilirsiniz. Sorun şu ki, tıpkı bir baba/kız ilişkisinde olduğu gibi, bu eşleşme bir güç dengesizliği de getirebilir.
  • "Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

    AŞIRI KISKANÇ VE KORUMACI OLMAK 

    Babalarıyla güvensiz ilişkileri olan insanlar genellikle endişeli bir bağlanma stiline sahip olacak şekilde büyürler bu da sürekli olarak eşinizin sizi terk edebileceğinden endişe ettiğiniz anlamına gelir. Sık sık kıskanabilir ve sırf sizi aldatmadıklarından emin olmak için kendinizi onların cep telefonlarını kontrol ederken bulabilirsiniz.
  • "Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

    SEVGİYE DAİR GÜVENCE ARAMAK

    Kendinizi sürekli olarak partnerinizin eski sevgilileriyle ve gezegendeki diğer herkesle karşılaştırırsınız. Bağlanma sorunlarınız varsa, eşinize karşı kendinizi güvensiz hissedebilir ve sürekli olarak sizi sevdiğine dair güvenceye ihtiyaç duyabilirsiniz.

    Bu yorucu bir hal alabilir ve sonunda yoğun muhtaçlık hissi onları uzaklaştırabilir, bu da en büyük korkunuzu pekiştirir; sevilmemek ve istenmemek. 
  • "Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

    YALNIZ KALMAKTAN KORKMAK

    Gerçek bir bağları olmadan bir romantik ilişkiden diğerine atlayan insanlar genellikle yalnız kalmaktan korkarlar. Yalnızlık konusunda o kadar endişeli olabilirsiniz ki, taciz edici veya sağlıksız olsa bile herhangi bir ilişkiye razı olabilirsiniz. İlişkileriniz çalkantılı olabilir ve kötü bir şekilde sona erebilir. Kendinizi endişeyle  bir sonraki partneri ararken bulabilirsiniz. 
  • "Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

    BİLE BİLE YANLIŞ İNSANI SEÇMEK

    Babasıyla ilgili sorunları olan bazı kadınlar, istismarcı partneleriyle ilişkilerine devam etmeyi seçer. Bu, işlevsiz babanızla kopmuş bir ilişkiyi onarmak için bilinçaltı bir arzuya sahip olmanızdan kaynaklanabilir. Tacizci veya bencil erkeklere ilgi duyabilirsiniz çünkü onlar, memnun etmeyi çok istediğiniz babanızı temsil ederler.
  • "Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

    CİNSEL DÜRTÜLER AĞIR BASAR

    İşlevsiz baba-kız ilişkileriyle büyüyen bazı kadınlar, cinselliğin onlara çocukken görmedikleri sevgiyi sunabileceğini düşünebilir. Düzenli (veya belki de aşırı) cinsel ilişkinin eşinizin sizi daha çok sevmesini sağlayacağına inanabilirsiniz. Ayrıca özgüveninizi geliştirmek veya kendinizi başarılı ve iyi hissetmek için de cinselliği seçebilirsiniz. 
  • "Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

    BABAYLA KARMAŞIK BİR İLİŞKİYE SAHİP OLMAK

    Babanız hayatınızın bir parçası değil miydi? Fiziksel olarak orada mıydı, ancak duygusal olarak mı müsait değildi? Babanız size fiziksel, duygusal veya cinsel olarak tacizde bulundu mu?

    Yukarıdakilerden herhangi birine evet dediyseniz, bu, iyileşme gerektiren sorunlarınız olabileceğini varsaymak için yeterli bir nedendir.

    Kaynak: Talk Space, Mind Body Green

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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