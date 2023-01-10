"Baba sorunları" kötü aşk hayatınızın nedeni olabilir! Bunu yaşadığınıza dair 7 işaret

KENDİNDEN ÇOK BÜYÜK ERKEKLERE İLGİ DUYMAK

Bu tip erkekler, genellikle finansal olarak istikrarlıdırlar, kendinden emin görünürler ve tam olarak ne yapacaklarını bilirler. Babanızla karmaşık bir ilişkiniz varsa, bilinçaltınız sizi koruyacak ve ona tapacak bir baba figürü isteyebilir.

Çocukluğunuzda özlediğiniz şefkati size sunacak olgun bir adam için can atabilirsiniz. Sorun şu ki, tıpkı bir baba/kız ilişkisinde olduğu gibi, bu eşleşme bir güç dengesizliği de getirebilir.