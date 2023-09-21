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        Haberler Yaşam Badem Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

        Badem yetiştiriciliği ve püf noktaları: Badem yetiştiriciliği nasıl yapılır, karlı mı ve devlet desteği var mı?

        Badem yetiştiriciliği, hem yerel hem de global pazarda talep gören bir tarım sektörüdür. Fakat bu işin başarılı olabilmesi için belirli toprak, iklim ve bakım koşullarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Karlılık potansiyeli yüksek olan bu sektörde devlet desteği de merak konusu olmuştur. Badem yetiştiriciliği nasıl yapılır, devlet desteği var mı? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 21.09.2023 - 14:18
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        Badem yetiştiriciliği ve püf noktaları
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        Badem, dünya genelinde yaygın olarak tüketilen ve birçok farklı kullanım alanına sahip bir yemiş türüdür. Özellikle sağlıklı yağ asitleri, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin olan badem, birçok ülke için ekonomik bir değere sahiptir. Ancak badem yetiştiriciliği, özgün ve karmaşık bir süreçtir. Bu makalede badem yetiştiriciliğinin nasıl yapılacağına, karlılığa, devlet desteklerine ve yetiştirme koşullarına dair detaylı bilgileri bulacaksınız.

        Badem Genel Özellikleri

        Badem, genellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde yetişen, 3-5 metre yüksekliğinde bir ağaç türüdür. Meyveleri sert bir kabukla korunur ve etli dış kısmı yeşil renkte olur. İçerisinde ise yenilebilir yemiş kısmı bulunur. Badem ağaçları çiçeklenme dönemlerinde oldukça gösterişli olur ve çiçeklerinin rengi genellikle beyazdır.

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        Badem Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

        Badem yetiştiriciliği, özellikle Akdeniz ikliminin hüküm sürdüğü bölgelerde oldukça popülerdir. Ancak, badem yetiştirmek kolay bir iş değildir ve özellikle ilk yıllarda sabır gerektirir. Aşağıda badem yetiştiriciliği püf noktaları ile ilgili temel bilgileri bulacaksınız.

        • Toprak: İyi drene olan, pH seviyesi nötr veya hafif alkali topraklar uygundur. Akdeniz iklimi idealdir.
        • Fidan Seçimi: Verimli, hastalıklara dirençli ve yerel iklim koşullarına uygun fidanlar tercih edilmelidir.
        • Dikim: İlkbahar veya sonbahar mevsimleri tercih edilir. Fidan kökleri tamamen toprağa gömülmeli, ancak gövdesi dışarıda kalmalıdır. 4-6 metre aralıklarla dikim yapılabilir.
        • Sulama ve Gübreleme: Badem ağaçları suyu sevse de, aşırı sulama kök çürümesine yol açabilir. Damla sulama sistemi en etkilidir. Yavaş salınımlı kompost veya kimyasal gübreler kullanılabilir.
        • Budama: İlkbahar budamasında çiçeklenme sonrası, ölü ve zayıf dallar kesilir. Yaz budamasında ise ağacın şekillendirilmesi için hafif bir budama yapılır.
        • Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Badem ağaçları birtakım zararlı ve hastalıklara karşı dirençsiz olurlar. Kahverengi çiçek yanıklığı, yaprak delen, et leke hastalığı, badem iç kurdu, badem göz kurdu bu hastalık ve zararlılardan bazılarıdır. Bunların önüne geçmek için ağaçlar belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.
        • Hasat: Genellikle Ağustos ve Eylül aylarında hasat yapılır. Meyveler, olgunlaşma seviyelerine göre elle veya makineyle toplanır.
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        Badem Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

        Badem yetiştiriciliği önemli bir başlangıç yatırımı gerektirse de, uzun vadede oldukça karlı bir iş kolu olabilmektedir. Özellikle kaliteli badem üretildiğinde kilogram fiyatı oldukça yüksek olabilir. Badem baharda çağla adı verilen meyveler üretir ve lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalıktır. Öte yandan olgunlaşıp içi badem yemişi olarak tüketilir. Hem çiğ olarak hem de mutfaklarda sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte badem yağı da kozmetik sektörünün vazgeçilmezleri arasındadır. Aynı zamanda badem hem yerel hem de küresel ölçekte pazarı olan bir üründür ve her zaman ekonomik değeri yüksektir. Badem yetiştiriciliğinin karlı olabilmesi pazar koşullarının iyi bilinmesinden geçmektedir.

        Badem Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

        Badem yetiştiriciliği devlet desteği kapsamındadır. Badem bahçe tesisleri için verilecek destekler ise şöyledir:

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        • Mazot ve gübre desteği
        • Organik tarım desteği
        • İy tarım desteği
        • Sertifikalı ya da standart fidan kullanım desteği

        Aynı zamanda badem yetiştiriciliği için tarımsal üretime dair düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin sağlanan destekler de bulunmaktadır.

        Badem Yetiştirme Koşulları Neler?

        Badem yetiştirme koşulları bir dizi faktöre bağlıdır ve bu faktörlerin dikkatli bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. İşte badem yetiştiriciliği koşulları ile ilgili ipuçları:

        • Badem ağaçları genellikle Akdeniz iklimini tercih eder; yani ılıman kışlar ve sıcak, kuru yazlar.
        • Kış aylarında bir miktar soğuk ihtiyacı vardır, ancak aşırı soğuklar veya don olayları badem ağacına zarar verebilir.
        • İyi drenajlı, derin topraklar badem yetiştiriciliği için uygundur.
        • Toprağın pH seviyesi genellikle 6-7.5 arasında olmalıdır.
        • Deniz seviyesinden 0-1200 metre yükseklik arasında yetiştirilebilir.
        • Badem ağaçları özellikle gençken düzenli sulama ister, ancak olgunlaştıkça suya olan ihtiyacı azalır.
        • Drenaj iyi olmalıdır; kök çürümesini önlemek için aşırı sulamaktan kaçınmak önemlidir.
        • Toprak testleri ile topraktaki besin maddeleri seviyesi ölçülür ve eksiklikler uygun gübrelerle giderilir.
        • Azot, fosfor ve potasyum gibi makro besin maddeleri, genellikle en önemli gereksinimlerdir.
        • Badem ağaçları, özellikle gençken düzenli budama ister.
        • Yabancı ot kontrolü ve zararlılarla mücadele de önemli bakım çalışmalarıdır.
        • Badem ağaçları genellikle 3-4 yaşından itibaren ürün vermeye başlar.
        • Yetiştiriciliğe uygun çeşitlerin seçilmesi, özellikle verim ve kalite açısından önemlidir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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