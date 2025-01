Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu - Haberler | Sağlık Haberleri

Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde her yıl milyonlarca ölümün sebebi. Türkiye'de her üç ölümden birinin kalp ve damar hastalıkları nedeniyle gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Serkan Durdu, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin yüzde 80'inin, tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, hareketsizlik ve obezite gibi kontrol edilebilir risk faktörlerinin yönetimiyle önlenebileceğini söyledi. Habertürk'ten Demet Demirkır'ın haberi

