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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif! - Futbol Haberleri

        Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif!

        Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, sözleşmesinin son yılına giren Cristiano Ronaldo'yla yeni mukavele görüşmelerine başlarken, yıldız isme dudak uçuklatan bir teklifte bulundu. 40 yaşındaki Portekizli süper yıldız, yeni sözleşmeyi imzaladığı takdirde dünyanın en çok gelir elde eden sporcusu olmaya devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:18 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:18
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        Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, son 2 yıldır formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'la yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

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        Ronaldo ile yeniden anlaşmak isteyen Al-Nassr, sözleşmesi haziran ayında sona erecek 40 yaşındaki süper yıldıza dudak uçuklatan bir teklifte bulundu.

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        1 SEZONDA 243 MİLYON EURO!

        İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, gelecek sezon tam 183 milyon Euro maaş ve 60 milyon Euro imaj hakkı kazanacak ve dünyanın en çok gelir elde eden futbolcusu olmaya devam edecek.

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        KULÜBÜN HİSSESİNDEN PAY VERİLECEK

        Ayrıca Portekizli golcüye 183 milyon Euro dışında, hediye niteliğinde Suudi Arabistan'ın köklü kulübünün %5 oranında hissesi verilecek.

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        Cristiano Ronaldo, 2024-2025 sezonunda sarı-mavili forma ile tüm kulvarlarda 20 maça çıkarken, 17 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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        Öte yandan Ronaldo, geride kalan 2 yılı Suudi Arabistan Ligi'nin YouTube hesabına değerlendirdi.

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        Portekizli futbolcu, Suudi Arabistan'da mutlu olduğunu söylerken, "Takımımın daha fazla kupa kazanmasına yardımcı olmak istiyorum" ifadesini kullandı.

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        "Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel" diyen tecrübeli yıldız, 2 yıllık Suudi Arabistan kariyerini bu sözlerle tanımladı.

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        Sözlerine devam eden Ronaldo, "Ailem ve ben burada mutluyuz. Bu güzel ülkede yeni bir hayata başladık. Hayat harika, futbol da güzel. Kişisel ve takım açısından baktığınızda gelişmeye devam ediyoruz." dedi.

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        Tecrübeli golcü ayrıca, transferinden sonra birçok yıldız futbolcunun da Suudi Arabistan'a gelmesinden dolayı onur duyduğunu belirtti.

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        Yıldız futbolcu, "Lig gelişmeye devam ediyor, sadece takımlar değil akademiler de. Bu benim hayalim. Ülkenin ve ligin üst seviyede olmasına yardımcı olmaya çalışacağız." diye konuştu.

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