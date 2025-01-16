Al-Nassr'dan Cristiano Ronaldo'ya çılgın teklif!

1 SEZONDA 243 MİLYON EURO!

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Cristiano Ronaldo, gelecek sezon tam 183 milyon Euro maaş ve 60 milyon Euro imaj hakkı kazanacak ve dünyanın en çok gelir elde eden futbolcusu olmaya devam edecek.