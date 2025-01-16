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        Fenerbahçe'de ilk hedef stoper transferi!

        Süper Lig'de ilk yarıyı lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, ara transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Sarı-lacivertli yönetim, Mourinho'nun raporu doğrultusunda önceliğini stoper bölgesine verdi. Savunmaya en az 2 takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Frankfurt'un Brezilyalı stoperi Tuta ile prensipte el sıkışırken, listedeki 4 isimle daha temaslar sürüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 11:54 Güncelleme: 16.01.2025 - 11:55
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        Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim, 2 stoper ve 1 sol bek transferini olmazsa olmaz olarak görüyor.

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        TUTA TRANSFERİ BİTİYOR

        Bu doğrultuda ilk hamlesini yapan sarı-lacivertliler, sağ stoper için Eintracht Frankfurt’un 25 yaşındaki Brezilyalı savunmacısı Tuta ile anlaşmaya vardı.

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        HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; Alman ekibiyle 10 milyon euro artı bonuslar karşılığında el sıkışan Fenerbahçe, transferin detayları için oyuncunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

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        Sarı-lacivertliler sağ stoper hamlesinin ardından savunmanın soluna da kaliteli bir takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Bu bölge için yüksek bir bütçe ayıran yönetim, listede yer alan oyuncularla temaslarını sıklaştırmış durumda.

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        PAVLOVIC, KELLY, HERMOSO, MACHIDA...

        Transfer listesindeki isimlerden biri, sezon başında Salzburg’dan Milan’a transfer olan Strahinja Pavlovic. 23 yaşındaki Sırp stoper, İtalyan ekibinde beklediği kadar forma şansı bulamazken, Fenerbahçe yönetimi oyuncunun kiralanma ihtimalini araştırıyor.

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        Öte yandan Newcastle United forması giyen Lloyd Kelly için de temaslar sürüyor. İngiliz ekibi, 26 yaşındaki savunmacıyı takımda üçüncü sol stoper konumuna düşürdüğü için satmaya sıcak bakıyor. Ancak Fenerbahçe’nin yaptığı 6 milyon poundluk ilk teklif reddedildi. Yönetim, rakamı artırarak Newcastle’ın kapısını yeniden çalmaya hazırlanıyor.

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        Savunma hattı için bir diğer alternatif ise Mario Hermoso. Roma’da forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli savunmacının, Fenerbahçe’den gelecek teklifi beklediği öğrenildi.

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        Ayrıca listede yer alan isimlerden biri de Union SG’nin Japon stoperi Koki Machida. 1.90 boyundaki 27 yaşındaki savunmacı, bu sezon Belçika ekibinde 30 resmi maçta 2405 dakika süre aldı. Sözleşmesi 2026 Haziran’ında sona erecek olan Machida’nın transfer şartları da araştırılıyor.

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