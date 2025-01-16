Akfen İnşaat halka açılıyor. Borsa İstanbul'da halka arz için talep toplamaya dün başlayan (15-16-17 Ocak 2025) Akfen İnşaat'ın halka arz büyüklüğü 3,6 milyar lira halka arz oranı yüzde 15 olacak. Şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 24 milyar lira olacak. Halka arzdaki amaçlarının şirketin borçluluğunu azaltmak değil yeni yatırımlara sermaye sağlayıp şirketi büyüterek yatırımcılarla paylaşmak olduğunu söyleyen Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Şeffaf, kurumsal olmak, bir yandan da sermaye yapımızı büyütmek istiyoruz. Yatırımcıya uzun vadeli ve öngörülebilir bir getiriye ortak olmayı vaat ediyoruz" dedi" dedi. Akfen grubunun zorlu bir yıl olan 2024'te yüzde 25 gibi bir büyümeyi yakaladıklarını anlatan Akın, 2025'i de büyüme ile kapatmayı beklediklerini büyümenin bir önceki yıldan daha iyi olacağını umduklarını aktardı.

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GELİRİN BÜYÜK BÖLÜMÜ YATIRIMA GİDECEK

Şirketin borç stokunun yüzde 70'inin uzun vadeli olduğunu kaydeden Akın, "Biz halka arz gelirinin bir kısmı ile kısa vadeli borçlarımızın maliyetlerini aşağı çekerek şirketin sermaye yapısını daha kuvvetli hale getirmeye çalışıyoruz. Halka arz gelirinin yüzde 35'e yakın kısmını kısa vadeli borçlar için kullanılacak" dedi.

Akın, iş yaparken piyasayı yakından takip ettiklerini, önden pazar araştırması yaptıklarını ve yatırımın uzun vadeli olması, piyasa risklerinden minimum etkilenmesi konusunda dikkatli olduklarını dile getirerek yapacakları yatırımın getiri garantili ve büyüme potansiyeli olmasının şart olduğunu kaydetti. Akın bir yandan da yatırımın çıkış stratejisinin de mutlaka olduğunu ifade etti. Halka arz edilecek olan Akfen İnşaat'ın ana varlıklarından olan şehir hastanelerinin uzun vadeli, piyasa risklerinden az etkilenen ve belli bir getiri sağlayan yatırımlar olduğunun altına çizen Akın, "Halka arz gelirleri ile tabii ki portföyü artıracağız. Yurtlara ve hastanelere bakmaya devam edeceğiz bunların yanı sıra başta Balkanlar olmak üzere taahhüt işlerine de bakacağız. Halka arz gelirimizin bir kısmı ile finansal borçlarımızı azaltacağız ama büyük bölümünü yatırıma ayıracağız. Önümüze çıkan fırsatları değerlendireceğiz. Özellikle kamu özel işbirliğinde biriktirdiğimiz know-how'ı kullanmayı hedefliyoruz. Bu model Türk Cumhuriyetleri'nde de tercih ediliyor. Özbekistan ve Kazakistan'da takip ettiğimiz ihaleler var. Yurt projelerinde ise gerek Avrupa gerek ABD'de takip ettiklerimiz var. Fırsat yakalarsak konut projelerini de yapmak istiyoruz" diye konuştu.