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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!

        Denizli'de, 63 yaşındaki Hasan Öztürk, evinde tüfekle vurarak öldürdü. Bölgedeki 18 güvenlik kamerasına ait 180 saatlik kamera görüntüsünü izleyen jandarma ekipleri cinayetteki sır perdesini araladı. Katil zanlısı 24 yaşındaki Veli Tugay S. tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 15:47 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:48
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        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi'nde, dün Hasan Öztürk'ün (63) evinde öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede 18 güvenlik kamerasındaki 180 saatlik kayıttan katil zanlısının Veli Tugay S. (24), olduğunu tespit etti.

        ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE ELE GEÇİRİLDİ

        AA'da yer alan habere göre düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada suç aleti av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca, 40 mermi, 3 tabancalara ait şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği ve 257 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        ZANLI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen zanlı tutuklandı.

        CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

        Şüphelinin ifadesinde, Hasan Öztürk'ün, 2016 yılında babasını ayağından vurup annesini de dövdüğünü, bunun üzerine bir süre önce cezaevinden çıkan Öztürk'ü öldürmek için plan yaptığını söylediği öğrenildi.

        OLAY YERİNDE CAN VERMİŞ

        Kocadere Mahallesi'nde yaşayan Hasan Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşinin silahla vurulduğu ihbarında bulunmuş, ekiplerce yapılan kontrolde tüfekle vurulan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Jandarma ekipleri, tek katlı evin penceresinden ateş açtıktan sonra uzaklaştığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

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