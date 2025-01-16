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        Haberler Ekonomi Para 'Görev zararında' hızlı yükseliş - Para Haberleri

        'Görev zararında' sert yükseliş

        2024 merkezi yönetim bütçe sonuçlarında çeşitli kamu kuruluşlarına yapılan 'görev zararı' ödemeleri dikkat çekti. EÜAŞ'a yapılan görev zararı ödemesi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 176 artarak 213 milyar 736 milyon liraya çıktı. Ziraat Bankası'na ödenen görev zararı yüzde 313 artarak 87 milyar 623 milyon lirayı, Halkbank'a yapılan ödeme ise yüzde 136'lık yükselişle 37 milyar 658 milyon lirayı buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 15:11
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        'Görev zararında' sert yükseliş
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından dün açıklanan verilere göre merkezi yönetim bütçesi, 2024 yılında 2 trilyon 106 milyar 145 milyon lira açık verdi. Bütçe giderleri, 2023'te 6 trilyon 588 milyar 16 milyon lira iken geçen yıl yüzde 63.6 artışla 10 trilyon 777 milyar 9 milyon liraya yükseldi.

        Bütçe gerçekleşmelerinde 'görev zararı' olarak da bilinen 'görevlendirme' giderlerindeki artış dikkat çekti. Genel olarak bakıldığında görevlendirme giderleri kalemindeki bir önceki yıla göre yaşanan artış yüzde 61 ile genel bütçe giderlerindeki artışa yakın bir seyir izledi. Görevlendirme giderleri 755 milyar 852 milyon liradan 1 trilyon 219 milyar liraya çıktı.

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        EÜAŞ'A 213.7 MİLYAR TL

        Ancak bu gelişmenin detaylarına bakıldığında başta bankalar olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına yapılan zarar ödemelerinde büyük sıçramalar yaşandığı görüldü. Elektrikteki sübvansiyonların etkisiyle Elektrik Üretim A.Ş.'ye (EÜAŞ) yapılan zarar ödemesi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 176 artarak 213 milyar 736 milyon liraya çıktı. EÜAŞ'a yapılan ödeme sosyal güvenlik kurumlarına yapılan ödemeler dışarıda tutulduğunda 'görevlendirme giderleri' kalemindeki en büyük ödeme oldu. Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.'YE 66 milyar liralık görev zararı ödense de bir önceki yıla göre yapılan ödemede yüzde 11'lik düşüş yaşandı.

        ZİRAAT'TE YÜZDE 313'LÜK ARTIŞ

        Görev zararı ödemelerinde oransal olarak en büyük artış bankalarda kaydedildi. Ziraat Bankası'na ödenen görev zararı 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 313 artarak 87 milyar 623 milyon liraya ulaştı. Halkbank'a yapılan ödeme ise yüzde 136'lık artışla 37 milyar 658 milyon lirayı buldu.

        (bin TL) 2024 2023 Değişim (%)
        GÖREVLENDİRME GİDERLERİ 1,219,845,579 755,852,733 61
        KAMU TEŞEBBÜSLERİNE 296,879,249 179,619,795 65
        T.C. Devlet Demiryolları'na 0 37,370 -100
        Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 9,677,460 21,450,000 -55
        Elektrik Üretim A.Ş.'ye 213,736,636 77,555,319 176
        Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 0 86,470 -100
        Tarım Kredi Kooperatiflerine 0 2,201 -100
        Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na 7,282,148 6,198,434 17
        Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne 183,006 290,000 -37
        Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş. 66,000,000 74,000,000 -11
        SSOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 777,927,005 502,765,060 55
        MALİ KURUMLARA 125,463,509 37,142,959 238
        Ziraat Bankası'na 87,623,100 21,191,635 313
        Türk Eximbank'a 181,565 7,308 2,384
        Halk Bankası'na 37,658,844 15,944,016 136
        FONLARA 19,575,816 36,324,919 -46
        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na 37,033 34,637 7
        İşsizlik Sigortası Fonu'na 19,538,783 36,290,282 -46

        TMO'YA ÖDEMELER YÜZDE 55 GERİLEDİ

        Bunlara karşılık 2024 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yapılan görev zararı ödemesi bir önceki yıla göre yüzde 55 gerileyerek 9 milyar 677 milyon liraya düştü. İşsizlik Sigortası Fonu'na yapılan ödeme de yüzde 46 gerileyerek 19 milyar 538 milyon lira oldu.

        GÖREV ZARARI NEDİR?

        Kamu İktisadi Teşebbüslerinin piyasa koşulları altında kamu yararı adına çalışması karşılığında oluşabilecek zararlara 'görev zararı' deniyor. İlgili kurumlara merkezi yönetim bütçesinden yapılan ödemelerle bu zararlar tazmin ediliyor.

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