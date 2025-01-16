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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale haberleri: 19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!" | Son dakika haberleri

        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"

        Çanakkale'de, 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Önel, polis sorgusunda cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Polisteki ifadesinde, "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" diyen Önel tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 14:07 Güncelleme: 16.01.2025 - 14:07
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        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu beldesinde, 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önel, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre bunun üzerine Önel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı.

        ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Öldürülen otel işletmecisi Zekiye Aydın.
        Öldürülen otel işletmecisi Zekiye Aydın.

        Olayla ilgili 14 Ocak'ta Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önel, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önel, dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        "HALAYI BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Sabri Önel, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Önel'in polisteki ifadesinde, "Cinayeti ben işledim. Halayı boğarak öldürdüm. Beni azmettirdiler" dediği öğrenildi.

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        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
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