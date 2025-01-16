Galatasaray'da Zaha, ABD yolcusu!
Galatasaray'da Wilfried Zaha dönemi sona eriyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Fildişi Sahilli futbolcunun transferi için Charlotte FC ile görüşüyor.
Galatasaray’ın bu yaz Lyon’a kiraladığı Wilfried Zaha ABD’ye transfer olmak üzere...
Fransa’da umduğunu bulamayan ve mutsuz olan tecrübeli futbolcuyla Lyon da yollarını ayırmak istiyor.
Bir süredir fiili kadro dışı durumunda olan Zaha, Galatasaray’ın da kadro planlarında yer almıyor.
Tecrübeli futbolcunun aynı zamanda menajeri de olan abisi Zaha’yla ilgilenen kulüplerle masaya otururken en ciddi teklif ABD’den geldi.
MLS ekiplerinden Charlotte FC, Galatasaray’la resmen temasa geçti.
Charlotte FC, imaj haklarıyla beraber yıllık 8 milyon 800 bin Euro maliyeti bulunan Zaha için maaşının yarısını karşılamayı teklif etti.
Teklife sıcak bakan Galatasaray, Charlotte FC’nin ödeyeceği kısmı yukarıya çekmeye çalışıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp 1,5 yıllık transfer teklifi karşılığında da bir bedel talep ediyor.
İki kulüp arasında görüşmeler devam ederken Wilfried Zaha ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Galatasaray’a çalkantılı bir sürecin ardından transfer olan Zaha beklentilerin altında kalmıştı.
Geçen sezon özellikle ikinci yarıda 11’deki yerini kaybeden tecrübeli futbolcu sezon başında Leicester City’nin kapısından dönmüştü.
İngiltere’deki vergi kurallarına takılan Zaha’nın durağı son günlerde Lyon olmuştu.