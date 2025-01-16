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        Haberler Gündem 3. Sayfa Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!

        İstanbul'da, meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 16 yaşındaki erkek öğrenci B.Y.E., kadın müdür yardımcısı 44 yaşındaki S.Ç.'yi boğazından bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, müdür yardımcısı tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 08:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 08:27
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        Müdür yardımcısını boğazından bıçakladı! Lisede dehşet!
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        İstanbul'da olay, Büyükçekmece Kumburgaz'daki meslek lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kadın müdür yardımcısını S.Ç.'nin (44) odasına gelen B.Y.E. (16) isimli öğrenci devamsızlıklarının silinmesini istedi.

        MÜDÜR YARDIMCISINI BIÇAKLADI

        DHA'daki habere göre isteği kabul edilmeyen öğrenci daha sonra bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle müdür yardımcısı S.Ç.'nin yanına gelerek boğazından bıçakla yaraladı.

        ELİNDEN TUTUP İKİNCİ DAPBEYİ ENGELLEDİ

        Kanlar içerisinde kalan müdür yardımcısı bir yandan bağırıp yardım isterken, diğer yandan çocuğun elindeki bıçağı tutarak ikinci darbeyi engelledi.

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        ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Olay sonrası öğrenci okuldan kaçarken polis ekiplerine haber verildi. Boğazından ve elinden yaralanan müdür yardımcısı özel araçla hastaneye götürülürken aldığı darbelerden dolayı toplam 5 dikiş atıldı.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipler çocuğu saklandığı yerde gözaltına aldı. Olay sonrası okuldan kaçan B.Y.E'nin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

        ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

        B.Y.E'nin görüntülerde askeri kamuflaj tipi bir pantolon giydiği görüldü. Daha önce özel bir hastanede psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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