Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a tutuklama talebi

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Başsavcılıkça yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca Aziz İhsan Aktaş liderliğnde yönetilen suç örgütünün belediye üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etmek iddiaları kapsamında, suç örgütü kurma - yönetme, suç örgütüne üye olma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma , Vuk muhalefet ve malvarlığı değerlerini aklama suçlarından başlanılan soruşturma kapsamında bugün gün içerisinde adliyemize getirilen 39 şüphelinin ifade işlemleri tamamlanmış olup, soruşturma dosyasında bulunan şüphelilerden Suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ın da yer aldığı 31 şüpheli hakkında iddia edilen suçlardan Tutuklama tedbiri uygulanması talebi ile sevk işlemi yapılmasına, 9 şüpheli hakkında da Adli kontrol kararı uygulanması yönünde İstanbul nöbetçi Sulh Ceza hakimliğinden talepte bulunulmuştur.

SAVCILIĞIN 'TUTUKLAMA TALEPLİ' SEVK YAZISINDAN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, savcılık ifadeleri tamamlanan Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Aziz İhsan Aktaş liderliğinde yönetilen suç örgütünün belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada Aziz İhsan Aktaş'ın fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallarına riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmalar tespit edildiği kaydedildi.

Sevk yazısında Aziz İhsan Aktaş'ın gizlilik kurallarına riayet ederek açık kaynak hesaplarında bile adının olmadığı, üzerine kayıtlı sadece Elif Lpg ve Provek İlaç isimli firmaların bulunduğu, diğer tüm firmaların başkaları üzerine olduğu ancak toplanan delillerden ve kendi ifadesiyle şirketlerin en tepesindeki kişi olduğu tespitine yer verildi. Suç örgütünün amacının kamu kurum kuruluşlarında ihaleleri almak olduğu, bu maksatla hareket ettiği, bu kapsamda ihaleye fesat, edimin ifasına fesat, rüşvet verme, vergi usul kanuna muhalefet gibi suçları işleyerek amacına ulaştığı ve suçtan elde ettiği geliri akladığına ilişkin kuvvetli suç şüphesini oluşturan deliller elde edildiği kaydedildi. Soruşturma dosyasının kapsamı ve mevcut aşama itibariyle toplanmayan delillerin mevcut olduğu belirtilirken suç örgütü bünyesindeki firmaların almış olduğu ihale sayısı, operasyonda şirket adreslerinde ve şüpheli adreslerinde ele geçirilen dijital materyallerin sayısı, örgütün suçtan elde ettiği gelir hakkında MASAK raporunun henüz alınmamış oluşu gibi dosyaya girmesi beklenen deliller de dile getirildi. Sevk yazısında "Aziz İhsan Aktaş'ın kamu kurum ve kuruluşlarından ihale alma sürecinde rüşvet verme suçunu işlediği hususunda Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın firması üzerine kayıtlı ve kendisine ait olan 2 aracı değerinin çok üzerinde bir fiyata satın alıp, ödediği miktarın altında satışa sunması, bu satış işleminden kısa bir süre sonra Beşiktaş Belediyesinin iştirakinin gizli, sözde ihaleyle satışa çıkardığı taşınmazı değerinin çok altında satın alması ve mevcut aşama itibariyle kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesinden almış oldukları ihale sayısı dikkate alındığında, Aziz İhsan AKTAŞ suç örgütünün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birbirlerini tanıma ihtimalleri olmadığı, nitekim aralarında şahsi ticaretin de yapıldığı tespit edilmiş ve araç için ödenen paranın rüşvet parası olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur. Yine dosyadaki deliller Aziz İhsan Aktaş ve şirketlerinde çalışan kişilerin gizlilik kurallarına riayet etmeleri, şirketlerin ticaret sicilindeki kayıtlarında yer alan kişilerin şirketler üzerinde söz hakkı olmamaları tüm sistemi geriden yöneten kişinin Aziz İhsan Aktaş olduğuna dair beyan, ses kayıtları ve diğer deliller dikkate alındığında; Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunmaktadır" denildi.

"Dosyanın kapsamı, geldiği aşama, birtakım delillerin henüz toplanmamış oluşu, dijital materyallerin incelenmemiş oluşu, MASAK raporunun hazırlanma süreci ve suç örgütünün girmiş olduğu ihale ile suçtan elde etmiş olduğu gelirin büyüklüğü ile soruşturmanın kapsamı, şüphelilerin maddi imkanları dikkate alındığında serbest bırakılmaları halinde kaçıp saklanacakları, delilleri karartabilecekleri, kendilerine ulaşma imkanının olmayacağı veya zorlaşacağı anlaşıldığından mevcut aşama itibariyle tutuklama tedbirinin orantılı olduğu" belirtilen sevk yazısında Savcı, Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında olduğu 31 şüpheli, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "rüşvet verme", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. AKPOLAT'IN İLK İFADESİNE ULAŞILDI REKLAM Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın savcılık ifadesine ulaşıldı. Aylık gelirinin 85 bin TL olduğunu, ‘Emza Akaryakıt’ isminde inşaat firması olduğunu belirtti. Akpolat, “Beltaş yönetim kurulu üyelerini tanırım. Kurul üyeliğine benim seçebileceğim gibi kendi içlerinde anlaşarak birini üye yapabilirler. Ahmet Aktaş ismini bana Alican Abacı getirdi. Genel kurul kararları nihai olarak önüme geldiği için bu tür kararlardan haberim yoktur. Taşınmaz satımına ilişkin karar ise yönetim kurulu kararıdır. Bu hususu sonradan öğrendim” dedi. Savcının, Ahmet Aktaş’ın yönetim kurulu üyesi seçilmesinden 1 gün sonra taşınmazların satışına dair karar alınması sorusuna Akpolat, bilgisinin olmadığını söyledi. Beltaş’a ait Rumeli Hisarı Mahallesi’nde bulunan taşınmazın satım gerekçesini bilmediğini, satışın kararını şirketin verdiğini ileri sürdü. Akpolat, bahsi geçen taşınmazın Aziz İhsan Aktaş’a ait “Elif Lpg ve Akaryakıt” şirketine satım sürecine ilişkin ihale sürecinden bilgisinin olmadığını iddia etti. Beltaş’ın aldığı değerlendirme raporunda yer alan taşınmazın TL cinsinde 269 milyon, Euro cinsinden ise 4 milyon olan değerdeki tutarsızlığın sebebine de bilgisinin olmadığını ekledi. Satışı gerçekleşen taşınmazın “Elif Lpg ve Akaryakıt” firma tarafından yatırılan 70 milyon TL’nin maaş ödemesi gerekçesiyle Beltaş’ın başka bir hesabına, 400 milyon TL’nin Beşiktaş Belediyesi hesabına ve “Sarper Petrolcülük” isimli şirketin 301 milyon TL’yi belediyenin hesabına aktarılması soruldu buna karşılık Rıza Akpolat, “Paraların aktarılma gerekçesini bilmiyorum” dedi.