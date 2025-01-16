Fenerbahçe'den Joao Felix hamlesi: Mourinho ile görüştü iddiası!
Chelsea'de forma giyen Joao Felix için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcuyla ilgilendiği belirtilirken, Jose Mourinho'nun vatandaşı ile transfer için görüştü aktarıldı. İşte detaylar...
Ara transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
İspanyol basınından Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, vatandaşı Joao Felix ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi.
Mourinho'nun Joao Felix ile yaptığı görüşmede Portekizli yıldızı takımında görmek için ısrar ettiği ifade edildi.
Joao Felix'in Chelsea'de Cole Palmer ve Christopher Nkunku karşısında forma şansının zora girmesinin, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdiği belirtildi.
Felix'in Chelsea'de bu sezonki durumundan memnun olmadığı ve 25 yaşındaki futbolcunun bir sonraki durağının kiralık olarak Türkiye olabileceği öne sürüldü.
2023 yılında 52 milyon bonservis bedeli karşılığında Chelsea'ye transfer olan Joao Felix, bu sezon Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 19 maça çıkarken 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.