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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer hamlesi: İstanbul'a geliyor! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'tan Ole Gunnar Solskjaer hamlesi: İstanbul'a geliyor!

        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

        Giriş: 16.01.2025 - 22:14 Güncelleme: 16.01.2025 - 22:31
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        Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Ola Gunnar Solskjaer'e resmi teklifini iletti.

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        Siyah-Beyazlılar, Norveçli teknik adam ile 1.5 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

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        Deneyimli teknik direktör 17 Ocak'ta İstanbul'a gelecek.

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        Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş-Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

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        Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı.

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        Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

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