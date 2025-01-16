Cengiz Ünder'e talipler var!
Fenerbahçe, bu sezon forma şansı bulamayan Cengiz Ünder'e gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı. Milli futbolcuya, İtalya ve Fransa'dan talip çıktı.
Fenerbahçe, bu sezon forma şansı bulamayan Cengiz Ünder ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sarı-lacivertli yönetim, ara transfer döneminde milli futbolcuya gelen teklifleri değerlendirmek istiyor.
Yıldız oyuncuya, Fransa ve İtalya'dan talipler çıktı.
Fenerbahçe'nin ayrılığa sıcak baktığı öğrenilirken, Cengiz Ünder cephesi transfer için görüşmelerini sürdürüyor.
Sezon başından bu yana Mourinho'nun tercih etmediği isimler arasında olan ve daha sonra sakatlık da yaşayan 27 yaşındaki oyuncu, anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılacak.
SEZON KARNESİ
Bu sezon 3 kulvarda 6 maçta süre alan yıldız oyuncu, 153 dakika sahada kaldı ve skora katkı sağlayamadı.