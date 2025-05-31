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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt Bakan Bayraktar: Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminden 2 milyar dolar kasamıza para geliyor - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar: Gabar Dağı'ndaki petrol üretiminden 2 milyar dolar kasamıza para geliyor

        Gabar Dağı'ndaki petrol üretimine ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak. Ekonomik değeri büyük olmakla beraber artık Şırnak'ta, Gabar'da, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve büyük bir gelecek hayali var. İnşallah ülkemiz terörden tamamen kurtulduğu durumda çok daha büyük, güzel işler yapacağız, daha aydınlık bir Türkiye'ye hep beraber ilerleyeceğiz. Bu işler, çok önemli planlamalarla, istikrarla, arka arkaya devam eden yönetimlerle oluyor" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 20:50 Güncelleme: 31.05.2025 - 20:50
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        Gabar'daki üretimin bilançosu
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        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar Dağı'ndaki petrol üretimine ilişkin, "Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak." dedi.

        Kentteki programları için Ankara'dan Yüksek Hızlı Tren'le gelen Bayraktar, bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Eskişehir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, Türkiye'nin enerji vizyonunu anlattı.

        Elektriğin önemini anlatan Bayraktar, "Birinci görevimiz, Türkiye'de yaşayan 86 milyon vatandaşımıza, 7-24, gece gündüz, kaliteli, kesintisiz, ucuz bir şekilde enerjiyi temin ve tedarik edebilmek. Bu, elbette ki günlük hayatını idamesi için de Türkiye'nin ekonomisi için de önemli. Türkiye'nin adeta bir milli güvenlik, arz güvenliği meselesi." diye konuştu.

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        Zaman zaman farklı problemlerle gündeme gelen bir iş yaptıklarını belirten Bayraktar, "Her gün 32 milyon araca yetecek akaryakıtı tedarik etmek, 42 milyon haneye 7-24 elektrik getirmek, 21 milyon haneye doğal gaz götürmek zorundayız. Bunun için çalışan binlerce enerji emekçisi var. Bu büyük faaliyeti büyük bir gayretle gece gündüz yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

        Bayraktar, enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Son 22 yılda enerji faturası olarak, ithalata ödediğimiz para 1 trilyon dolar. Türkiye, 22 yılda bu kadar parayı enerjiyi ithal etmek için dışarıya ödedi. Bu 1 trilyon dolarla 200 tane Atatürk Barajı; şimdi 70 yıllık rüyayı gerçeğe dönüştürdüğümüz Akkuyu'da yaptığımız 4 reaktörü değil, 100 nükleer reaktörü; 91 İstanbul Havalimanı'ndan yapabilirdik. Enerjideki bağımsızlık hikayemiz, aslında ekonomideki bağımsızlık hikayemizle eş değer bir konu."

        Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Çok kısa bir süre içerisinde orada karadan 170 kilometre mesafede, deniz derinliğinin 2 kilometreden fazla olduğu ve deniz tabanında da daha sonra 2-2,5 kilometre sondaj yapıp orada bulduğumuz doğal gazı çıkarıyoruz. Bugün Türkiye'nin 4 milyon hanesine yetecek kadar doğal gazı, kendi gazımız olarak üretiyoruz." dedi.

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        "Kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz"

        Bakan Bayraktar, Türkiye'nin tarihinin en büyük petrol keşfini de yaptığını belirterek, adı bir dönem terörle, kanla, gözyaşıyla anılan Gabar'da günde 80 bin varil petrol üretildiğini anımsattı.

        Petrol keşfinin Türkiye'yi dışa bağımlılıktan kurtaracağı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Oradan her yıl 2 milyar dolar kasamıza para geliyor. İnşallah üretim arttıkça daha da fazla olacak. Ekonomik değeri büyük olmakla beraber artık Şırnak'ta, Gabar'da, 3 bin 200 kişiye istihdam sağladığımız bu projeyle, bundan sonra geliştireceğimiz projelerle artık o bölgenin çocuklarının, gençlerinin, kadınlarının gözlerinde umut var, hayata dair beklentiler ve büyük bir gelecek hayali var. Bu, bu işin ekonomik değerinden belki de daha kıymetli bir şey. Şimdi 'Terörsüz Türkiye'yi konuştuğumuz bu atmosferde, Gabar projesi çok daha büyük bir anlam kazanıyor. İnşallah ülkemiz terörden tamamen kurtulduğu durumda çok daha büyük, güzel işler yapacağız, daha aydınlık bir Türkiye'ye hep beraber ilerleyeceğiz. Bu işler, çok önemli planlamalarla, istikrarla, arka arkaya devam eden yönetimlerle oluyor."

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        "Türkiye, hemen her iktidar döneminde birçok ülke gibi nükleer enerjiye sahip olmakla alakalı planlamalar yaptı ama maalesef buna muvaffak olamadı." diyen Bayraktar, şöyle devam etti:

        "Türkiye, 2010'da Rusya Federasyonu ile bir anlaşma imzaladı. Hükümetler arası anlaşma yoluyla şu anda Akkuyu'da 30 bin kişinin çalıştığı dünyanın en büyük nükleer enerji santral şantiyesi olan, 4 reaktörün aynı anda yapıldığı ve Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı devam ediyor ve hızlı bir şekilde yükseliyor. İnşallah orası en kısa sürede birinci reaktörü devreye almak suretiyle ve tümünü 2028'de tamamladığımızda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak."

        Bakan Bayraktar, enerjiyle ilgili yapılan tüm çalışmalarla vatandaşların elektrik ve doğal gaz faturalarını yoğun bir şekilde desteklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bugün elektrik abonelerimizin yüzde 97'sinin elektrik faturalarındaki destek oranı, halen yüzde 50'lerin üzerinde; yüzde 54'ünü biz karşılıyoruz. Doğal gazda yine yüzde 50'nin üzerinde miktar, devlet tarafından karşılanıyor. Devletimiz, hazinemiz, maliyemiz, Gabar'daki, Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz gelirler, başka gelirler olduğu için bunları karşılayabiliyor. Elde ettiğimiz bütün kazanımları vatandaşa yansıtmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu desteklere devam edeceğiz."

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        Bu yıl içinde 400 yeni arkadaşımıza ETİ Maden'de iş imkanı

        Bayraktar, dünyada çeşitlilik açısından en zengin ülkelerden Türkiye'nin maden ithalatını azalttığını, kendi madenlerini üreten bir hale geldiğini aktardı.

        ETİ Maden'in de adeta Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyleyen Bayraktar, "ETİ Maden, Türkiye'nin kamu ve özel sektör bütün şirketlerin arasında 2024 yılında, karlılıkta 1. sıraya çıktı. Yaklaşık 900 milyon dolar kar yaptı. Seyitgazi Kırka'daki tesisler, sadece oradaki gelirleri ETİ Maden'in yaklaşık 620 milyon dolar ve 2 binin üzerinde kişiye istihdam sağlıyoruz. Birincilik kolay olmuyor, bazı bedelleri var. Burada 170 kişiye yeni istihdam sağlanmıştı. Bu yıl içinde 400 yeni arkadaşımıza ETİ Maden'de iş imkanı, istihdam sağlayacağız." diye konuştu

        Beylikova'da keşfedilen nadir toprak elementlerine değinen Bayraktar, "Dünyada tek alanda 2. en büyük rezervi Beylikova'da keşfettik. Üretimiyle alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Pilot proje tamamlanmıştı. İnşallah Türkiye'yi bu alanda en önemli tedarikçiler arasında yapacağız önümüzdeki dönemde." değerlendirmesinde bulundu.

        AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez'in de konuştuğu toplantıya, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ile ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları katıldı.

        Daha sonra Bakan Bayraktar, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Şener Şen Salonu'ndaki basına kapalı programda, gençlerle buluştu.

        Vali Hüseyin Aksoy'u da ziyaret eden Bayraktar, burada şeref defterini imzaladı.

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        #Alparslan Bayraktar
        #Gabar Dağı üretim
        #haberler
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