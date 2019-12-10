Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerEnerjiBakan Dönmez'den doğalgaz fiyatı açıklaması - Haberler

Bakan Dönmez: Doğalgaz fiyatı olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gaz toptan satış fiyatındaki güncellemeler maliyet unsurlarındaki değişimlerden kaynaklı olup; 1 Ekim 2014-1 Aralık 2017 arasındaki 37 aylık dönemde artış yönlü bir güncelleme yapılmamıştır. 2019 yılı ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının 2014 Ekim-2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir" dedi

Fatih Dönmez
AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz toptan satış fiyatındaki güncellemelerin maliyet unsurlarındaki değişimlerden kaynaklı olduğunu, 1 Ekim 2014-1 Aralık 2017 arasındaki 37 aylık dönemde artış yönlü bir güncelleme yapılmadığını belirterek, 2019 yılı ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının 2014 Ekim-2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz toptan satış fiyatındaki güncellemelerin maliyet unsurlarındaki değişimlerden kaynaklı olduğunu, 1 Ekim 2014-1 Aralık 2017 arasındaki 37 aylık dönemde artış yönlü bir güncelleme yapılmadığını belirterek, 2019 yılı ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının 2014 Ekim-2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu bildirdi.

Dönmez, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in BOTAŞ'ın mali tabloları, doğal gazdaki vergi oranı ve fiyat değişikliklerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Doğal gaz toptan satış fiyatındaki güncellemelerin maliyet unsurlarında değişimlerden kaynaklı olduğunu belirten Dönmez, 1 Ekim 2014 - 1 Aralık 2017 arasındaki 37 aylık dönemde doğal gaz toptan satış fiyatlarında artış yönlü güncelleme yapılmadığını kaydetti.

Fatih Dönmez, cevabında şunları kaydetti:

"Aksine maliyet unsurlarında indirim yapmaya olanak sağlayan koşulların oluştuğu 1 Ekim 2016 itibarıyla abone ve serbest tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10, 1 Kasım 2018 itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 8,82, 1 Ocak 2019 itibarıyla abone statüsündeki tüketicilere yönelik doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10 ve 1 Eylül 2019 itibarıyla da elektrik üretim amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 3,03 indirim yapılmıştır.

Diğer taraftan; 2019 yılı ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının Ekim 2014 - Eylül 2019 dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Akenerji 854 milyon dolarlık kredisini yeniden yapılandırdı
ENERJİKredilerini yeniden yapılandırdı
TürkAkım için geri sayım başladı
ENERJİAçılıyor! Geri sayım başladı...
Brent petrolün varili 64,25 dolar
ENERJİBrent petrolün varili 64,25 dolar
Akkuyu Nükleer AŞ ile TEİAŞ anlaşma imzaladı
ENERJİAkkuyu Nükleer AŞ ile TEİAŞ anlaşma imzaladı
Oktay: Doğu Akdeniz'de 5 kuyu daha açacağız
ENERJİ'Doğu Akdeniz'de 5 kuyu daha açacağız'
OPEC toplantısında Suudiler şaşırttı, Ruslar kazandı
ENERJİSuudiler şaşırttı, Ruslar kazandı
Azerbaycan gazının Avrupa bağlantısı TAP'ta sona yaklaşıldı
ENERJİTAP'ta sona yaklaşıldı
Oyak-Total görüşmesinde kritik hafta
ENERJİOYAK-Total görüşmesinde kritik hafta
İran'da zam sonrası benzin tüketimi düştü
ENERJİZam sonrası benzin tüketimi düştü
Türk araştırmacılar Çernobil'i inceleyecek
ENERJİTürk araştırmacılar Çernobil'i inceleyecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X