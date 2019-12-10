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AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz toptan satış fiyatındaki güncellemelerin maliyet unsurlarındaki değişimlerden kaynaklı olduğunu, 1 Ekim 2014-1 Aralık 2017 arasındaki 37 aylık dönemde artış yönlü bir güncelleme yapılmadığını belirterek, 2019 yılı ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının 2014 Ekim-2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz toptan satış fiyatındaki güncellemelerin maliyet unsurlarındaki değişimlerden kaynaklı olduğunu, 1 Ekim 2014-1 Aralık 2017 arasındaki 37 aylık dönemde artış yönlü bir güncelleme yapılmadığını belirterek, 2019 yılı ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının 2014 Ekim-2019 Eylül dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğunu bildirdi.

Dönmez, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in BOTAŞ'ın mali tabloları, doğal gazdaki vergi oranı ve fiyat değişikliklerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Doğal gaz toptan satış fiyatındaki güncellemelerin maliyet unsurlarında değişimlerden kaynaklı olduğunu belirten Dönmez, 1 Ekim 2014 - 1 Aralık 2017 arasındaki 37 aylık dönemde doğal gaz toptan satış fiyatlarında artış yönlü güncelleme yapılmadığını kaydetti.

Fatih Dönmez, cevabında şunları kaydetti:

"Aksine maliyet unsurlarında indirim yapmaya olanak sağlayan koşulların oluştuğu 1 Ekim 2016 itibarıyla abone ve serbest tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10, 1 Kasım 2018 itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 8,82, 1 Ocak 2019 itibarıyla abone statüsündeki tüketicilere yönelik doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10 ve 1 Eylül 2019 itibarıyla da elektrik üretim amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 3,03 indirim yapılmıştır.

Diğer taraftan; 2019 yılı ekim ayındaki doğal gaz satış fiyatlarının Ekim 2014 - Eylül 2019 dönemi enflasyon oranları dikkate alındığında olması gerekenden yüzde 15, döviz kurundaki değişim oranları dikkate alındığında ise olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz olduğu görülmektedir."