Bakan Yumaklı'dan pestisit açıklaması: Hasat öncesi ve sonrasındaki süreçlerin tamamında denetim yapıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da 2009 yılında kurulan Ulusal Gıda Referans Laboratuvarını ziyaret etti.

Bakan Yumaklı, 105 personelin görev yaptığı laboratuvarın uluslararası kabul görmüş önemli bir merkez olduğunu söyleyerek, "Burası gibi ülkemizde 41’i kamu olmak üzere, toplam 143 laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarlarımız, bizim her zaman kırmızı çizgimiz olarak açıkladığımız güvenilir gıdanın mihenk taşını oluşturuyor. Çalışmalarımız sonucu 2024 yılında 1,3 milyonun üzerinde denetim sayısına ulaştık. Bununla ilgili 1,4 milyar liralık idari para cezası kesildi. 610 dosyayla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bizim buradaki amacımız hiçbir zaman ceza kesmek değil, vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak oldu" dedi.

REKLAM GIDADA KAREKOD UYGULAMASI ZORUNLU OLACAK Yumaklı, taklit ve tağşiş bulunduran gıdaları üretenleri tespit ettiklerinde yayımladıkları yeni bir modele geçtiklerini hatırlatarak "Ekim itibarıyla başladığımız bu uygulamayla ilgili olarak vatandaşlarımızdan çok güzel dönüşler aldık. Yine geçtiğimiz yıl hayata aldığımız karekod uygulamasıyla, restoran, market, kafe gibi işletmelerin en son ne zaman denetlendiğini 'Tarım Cebimde' uygulamasından şeffaf olarak paylaşmaya başladık. Gönüllülük esasıyla başladığımız bu uygulamayı bu yıl artık zorunlu hale getiriyoruz" dedi.

"3 YILDA 250 BİN PESTİSİT DENETİMİ YAPTIK" Bakan Yumaklı, son zamanlarda gündeme gelen bir diğer konunun da gıda ürünlerindeki pestisit kalıntıları olduğunu söyleyerek, "Bununla ilgili defaatle açıklama yapmamıza rağmen bu konunun çarpıtıldığını görüyoruz. Biz pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için tam bir seferberlik haliyle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda üreticiler ve ihracatçılarımız var. Şu ana kadar Avrupa Birliği (AB) ile uyum kapsamında 223 maddenin kullanımını yasakladık. Gıda denetimlerinde olduğu gibi pestisit denetimi yapıyoruz. Burada şöyle bir yanlış algı var. Sadece ihracata giden ürünler denetleniyor. Biz üretim yeri, haller, satış yerleri, yani hasat öncesi ve sonrasındaki süreçlerin tamamında pestisit denetimi yapıyoruz. Son 3 yılda 250 binin üzerinde pestisit denetimi yaptık. Bunun sonuncunda son 3 yılda kalıntı oranını yüzde 35 azalttık. Türkiye’de pestisit kullanımı hektar başına 2,3 kilogramken, AB’de bu rakam 3,2 kilogram" ifadelerini kullandı.

"2 KEZ ANALİZ ZORUNLULUĞU GETİRİYORUZ" Pestisit dışında da aflatoksin, okratoksin, kükürt dioksit gibi maddelerden dolayı kuru meyvelerin dönüşünün de ayrı bir konu olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Ürün ürün örnek vereceğim; Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle 1473 ürünün 20’si iade edildi. Oran yüzde 1,35. Kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle 5 bin 654 sevkiyatın 81’i iade edildi. Oran yüzde 1,43. Kuru kayısıda fazla kükürt dioksit nedeniyle 21 bin 3 tondan sadece 282 tonu iade edildi. Oran yüzde 1,34. Bunlar iade edildikten sonra ne oluyor peki? Algı yapmaya çalışanlara bakacak olursak 'Hepsi ülkemizde tüketiliyor' diyecek; ama doğru değil. Geri dönen ürünlerin hepsi analize tabi tutuluyor. Eğer belirlenen limitlerin üzerindeyse imha ediliyor. Bizim amacımız her zaman için ihraç ettiğimiz hiçbir ürünün iade edilmemesi. Bu konuda çok hassas çalışan ihracatçılarımız var. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ancak bazı firmalarımızın, özellikle kuru meyve ihracatında, fazla sayıda bildirim aldığını gördük. İşte bu firmalarımıza ihracata gitmeden önce hem ürettiği ilde, hem ihracata çıkacağı ilde, yani 2 kez analiz zorunluluğu getiriyoruz. Bunu da yeni bir uygulama olarak buradan duyurmuş olalım" dedi.