Bakanlık açıkladı... Köfteci Yusuf yine listede! 5 şehirde domuz eti skandalı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit, tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi tek tek ortaya çıkardı. Aralarında yine Köfteci Yusuf'unda olduğu toplam 5 firmada daha domuz eti skandalı yaşandı. İşte o firma ve ürünler...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.
Numuneleri laboratuvar ortamında titizlikle inceleyerek satılan ürünlerin şartlara uygun olup olmadığını denetleniyor ve uygunsuz olanlar ifşa ediliyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Bakanlığın ifşa listede aralarında yine Köfteci Yusuf'unda olduğu toplam 5 firmada daha domuz eti skandalı yaşandı.
Bu listeye göre Adana Köfte, Adana kebap, Dana sucuk, Dana Kaburga, Dana eti döner ve köfte diye sattıkları ürünlerde domuz eti çıktı.
İşte o firmalar:
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