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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir haberleri: Zincirleme kazada 3 can kaybı ve çok sayıda yaralı var! | Son dakika haberleri

        Zincirleme kazada 3 can kaybı ve çok sayıda yaralı var!

        Balıkesir'de dün akşam saatlerinde meydana gelen ortalığın savaş alanına döndüğü zincirleme kazada peş peşe acı haberler geldi. Olayda ağır yaralanan 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 09:48 Güncelleme: 03.07.2025 - 09:53
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        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Ahtım K, idaresindeki otomobil, Gönen-Biga kara yolunun Sarıköy Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Ahmet K. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

        Daha sonra aynı yönden gelen Abdullah A. kontrolündeki otomobil de bu araçlara çarptı. Kazada, sürücüler ile araçlardaki Yaşar E, Seda K, Serap E, Jale A, Eslem A. ve Ömer Poyraz A. yaralandı.

        KURTARILAMADILAR

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücüler Ahmet K, Ahtım K. ile yolculardan Yaşar E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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