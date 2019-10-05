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HaberlerFutbol

Balıkesirspor: 3 - Boluspor: 2 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Balıkesirspor, kendi evinde karşılaştığı Boluspor'u 3-2 yendi

Balıkesirspor

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil Tunç

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü),Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı),İbrahim Halil Çolak (Dk.65 Aly Malle)

Boluspor: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa (Dk.74 Mustafa Sami Can Keskin),Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Sandro Ferreira),Sincere, Hakan Arslan, Burak Bekaroğlu (Dk. 86 Shukurov),Mustafa Durak

Goller: Dk. 26 Mrsic, Dk. 65 Aly Malle, Dk. 69 Glumac (Balıkesirspor) Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 55 Mustafa Durak (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Glumac, Dk. 44 Ali Tandoğan (Balıkesirspor Teknik Direktörü),Dk. 88 Foxi, (Balıkesir),Dk. 64 Burak Bekaroğlu (Boluspor)

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