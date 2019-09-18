"Bankacılık sektörü yılı 35-40 milyar TL karla kapatır"

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, NTV'de katıldığı programda gündeme dair soruları yanıtladı. Aydın, indirimler sonrası faizlerde son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) tahsili gecikmiş alacaklara ilişkin açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Hüseyin Aydın, "Bankalar kredileri üç grupta sınıflıyor. Birinci grup, canlı kredi, ikinci grup canlı ufak tefek sorunları var. Üçüncü grup edinimleri yerine getiremeyen. O artık hassas izlenmesi gereken takibe gitme dediğimiz bölüm. Dün akşam BDDK, ben bankaların portföylerine baktım 46 milyar TL'nin üçüncü gruba gitmesini öneriyorum dedi. Bunlar ağırlıklı inşaat ve enerji sektörüne ait kredilerdir. Derinlemesine bakınca 46 milyarın yüzde 50'si inşaat ve enerji. Kalanı diğer sektörler. İkinci grup ağırlıklı kredilerin üçüncü gruba gitmesi söylenmiş. Konu bundan ibarettir" dedi.

Söz konusu 46 milyar TL'lik kredinin ağırlıklı olarak döviz cinsinden olduğunu kaydeden Aydın, "Yabancı para cinsinden olmasının sebebi hem fiyatlama hem de getirilerin yabancı para cinsi olmasından. O zaman öyle yapmıştık. Bundan sonra farklı davranacağız" diye konuştu.

"KREDİ BORÇLUSU KAMU KURUMU YOK"

Hüseyin Aydın, kredi borçlusu kamu kurumu olmadığının bilgisini paylaşarak, "Bize borçlu olanlar tamamı özel sektör dediğimiz büyük, orta boy, küçük boy işletmeler" dedi.

Doğalgaz enerji üretiminin ekonomik olmadığını belirten Aydın, "Doğalgazla enerji üreten firmaların toplam kredi portföyü içinde miktarı azdır. Bunların biraz daha sıkıntı yaşadığı bilinen bir gerçek. Türk bankacılık sisteminin enerji sistemindeki kredi stoku 47 milyar dolar. Bunun 35 milyar dolarında herhangi bir problem yok. 12-13 milyar dolarlık bölümünün yapılandırma gereksinmesi var. 46 milyar liranın içinde enerjinin payı yüzde 20'ler civarında. Yapılandırma ile takibe düşen kredi birbirinden çok farklı. 46'nın 10-15 milyarlık bölümünün daha önce üçüncü gruba aktarıldığını görüyoruz" bilgisini paylaştı.

Sektörün yaklaşık 6 milyar kadar rezervi olduğunu kaydeden Aydın, "Toplam 12 milyar TL karşılık ayrılması gerekecek. Karşılık tutarı Türk bankaları zorda bırakmaz. Türk bankacılık sisteminin gücü ve sağlamlığı pekişmiş olacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Bankacılık sektöründe en kötü senaryoda bile yıl sonu karlılığı 35-40 milyar TL arasında kapatılır" dedi.

YAPILANDIRMADA 25 MİLYON TL DÜZENLEMESİ

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, kredi yapılandırmalarında yeni bir düzenlemenin yapılacağı bilgisini verdi.

Hüseyin Aydın, "Bankalar yarından itibaren çerçeve anlaşmasını imzalayacaklar. Yeni yasal düzenleme ile 25 milyon TL'nin altı ve üstü olarak ikiye boldük. 25 milyon TL'nin altı konfeksiyon usulü olacak. Ödemesiz dönem bir yıla kadar olabilecek vade 60 ay azami olacak. Faizi değişken veya sabit olabilecek. Çok hızlı yapılabilecek bir yapı kuruldu, bu ilk defa yapıldı. 25 milyonun üstü bildiğimiz klasik usullere tabi" dedi.

Aydın, faiz indirimleriyle ilgili olarak da, "İnşaat sektöründe çok cazip yeni fiyatlamalar çıktı. Daha çok aşağı gelir diye bekleyenler de var. Bizim beklentimiz, faizler aşağı yönlü seyrini devam ettirecek. Şimdi kurumsalda 13-16 aralığında yıllık krediler görüyoruz. Merkez Bankası'nın deklare ettiği benchmark faizin altında. Son çeyreğin krediler açısından son derece pozitif olacağını ve ülke büyümesine olumlu katkı yapacağını ifade ediyorum" diye konuştu.

"JCR AVRASYA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Yerli kredi derecelendirme şirketi kurulmasına yönelik süreçle ilgili de görüşlerini bildiren Aydın, "Bizim kurmaya çalıştığımız şey TL borçlanmak isteyenlerin derecelendirilmesi ve bunun BDDK tarafından kabule şayan bulunması. A ratingli bir firmaya daha az risk ağırlığı verilmesi. Biz her 100 liralık kredi için yüzde 100 risk ağırlığı ayırıyoruz. A ratingli firmaya da yüzde 100 risk ağırlığı ayırıyorum. Ben ülkenin kıt olan sermayesini iyi kullanmamış oluyorum. Ben rating sistemiyle ekstra sermaye ile yeni kredi verebilirim. Ekonomi yönetimi bunun yapılması için bizi teşvik etmişti. Yeni kuracağımıza nispetle ciddi veri topladığı için bize daha önce rate yapma imkanı sağlayacağı düşüncesiyle JCR Avrasya ile hisse alımı konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ama henüz işlem nihayetlenmedi. İşlem biterse bununla devam edebiliriz. Nihayetlenmezse bu rate işini mutlaka yapıyor olacağız" dedi.

Hüseyin Aydın, "Kuracağımız şirket Hazine'yi ve bankaları değerlendirmeyecek. Türkiye'de borçlanmak isteyen büyük ölçekli şirketleri ölçüp değerlendireceğiz. Halka açılmak, tahvil çıkarmak isteyenleri değerlendireceğiz. Ratinge göre kullandırdığımız kredi sermayeyi daha efektif kullanmama sebep olacak. Biz kendimizi ölçersek kuvvetler ayrılığına aykırı olur. Bu bağımsız olacak. Ortak olacağız ama yönetimde olmayacağız. Güzel bir yarış olacak" diye konuştu.

"3 KULÜPLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Futbol kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin değerlendirme yapan Aydın, "Biz tamamen ticari esaslara göre yapılandırmayı yaptık. Birinden kısarak birine vermedik. Futbolun geliri iyi, gider yönetimiyle ilgili problemleri vardır. Bize başvuran kulüplerin 3 tanesi hariç yapılandırdık. 3 tanesi ile ilgili görüşmeler sürüyor. 6 kadar kulübü yapılandırdık" dedi.