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Bankalar bugün açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar

Bankalar bugün çalışıyor mu? Bankalar 23 Nisan'da açık mı? Bugün bilindiği üzere Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Dolayısıyla bugün resmi tatil. Resmi tatil nedeniyle özellikle bankalarda işi olanlar "23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte detaylar...

Bankalar bugün açık mı? 23 Nisan'da bankalar çalışıyor mu? İşte detaylar

23 Nisan'da yani bugün bankalar açık mı? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bugün resmi tatil. Resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Peki, bankalar bugün açık mı? İşte merak edilip araştırılan soruların cevabı...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resmi tatil... Her resmi tatilde olduğu gibi bu resmi tatilde de bankalar kapalı olacak. EFT işlemleri ise yeni alınan kararla birlikte 50 TL'ye kadar olan transferlerde yapılabilecek. Öte yandan bankalar 26 Nisan Pazartesi günü mesai saatlerinde yeniden işlemlere başlayacak.

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